Participante do Big Brother descobre doença dentro do reality show

Participante do Big Brother da Argentina, Furia é diagnosticada com leucemia em exame feito pela equipe do reality show

Participante do realitu show Gran Hermano, que é o Big Brother da Argentina, Juliana Furia Scaglione chocou seus colegas de confinamento e os telespectadores ao revelar que descobriu uma doença durante o programa. Aos 33 anos, ela disse que foi diagnosticada com leucemia, que é um câncer no sangue, durante um exame feito pela equipe do reality show.

Ela contou sobre o resultado dos exames para seus colegas e afirmou que vai ficar bem, mas precisa se cuidar. Porém, ela não precisara sair do programa. "Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estaremos ferrados", disse ela.

E completou: "Perguntei o que tenho que fazer e é o que eu faço: um estilo de vida saudável, não fumo tanto, não posso treinar como treinava, ou seja, não posso ser um atleta de alto rendimento. Só preciso tirar sangue".

Por fim, ela contou: "Não consigo treinar como antes; uma vida saudável. Este jogo não fez nada para que eu esteja assim. Não é brincadeira, não é piada, não é nada. Então, é isso".

Davi relembrou embate com Leidy Elin

Após vencer o Big Brother Brasil 24, Davi Brito participou do Bate-Papo BBB para falar sobre sua trajetória até o prêmio milionário. Na madrugada desta quarta-feira, 17, o baiano relembrou a discussão acalorada que teve com Leidy Elin e confessou que precisou se controlar para não explodir.

“Eu espumei, me controlei”, disse o vencedor da edição - lembrando que a discussão teve início após um Sincerão e terminou com Leidy jogando as roupas do brother na piscina da casa. No momento, ele apenas riu da atitude da sister.

“Eu ri de nervoso. Comecei a procurar táticas. Falei: ‘Meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina. Ela jogou minha roupa na piscina. Vai passar batido, não vão fazer nada?'”, afirmou Davi ao ser entrevistado por Thais Fersoza e Ed Gama.

Ele ainda citou um conselho dado por Isabelle, a qual pediu para ele manter a calma após o embate com a transcista. “A minha amiga Isabelle, olha o que uma amiga faz, ela me chamou no cantinho e falou: ‘Às vezes, na vida, é necessário retroceder pra avançar'”, compartilhou. “No final das contas, fez toda a diferença, porque o que ela fez não se faz com ninguém.”, finalizou Davi.