O que é preciso para entrar no BBB? Entenda processo acirrado de inscrição

Para entrar na casa mais vigiada do Brasil, processo seletivo tem questionário de 80 perguntas, além de pedir fotos e vídeos

"Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer... O que você faria? Aonde iria chegar?". É assim que a canção Vida Real do cantor Paulo Ricardo eternizou a abertura do Big Brother Brasil, reality show da Globo que, por 23 edições, fez o público brasileiro vibrar na torcida e sonhar em entrar na casa mais vigiada do país. Mas como é feito o processo acirrado das inscrições? Confira a seguir.

Geralmente, a emissora anuncia que o processo seletivo foi aberto mais próximo ao final da temporada que está no ar. Ou seja, quando a 23ª edição do BBB estiver próxima do seu fim, é importante ficar atento pois as novas inscrições podem ser abertas.

As inscrições costumam seguir o mesmo formato entre as temporadas, por isso, é importante seguir os passos com cautela e atenção. Para se candidatar ao confinamento, é necessário ter entre 18 e 70 anos, completos até o fim do ano da inscrição.

Os interessados, dentro da faixa etária, devem então responder a um formulário no site Gshow, da Globo, que conta com cerca de 80 perguntas. Depois, ainda precisarão enviar fotos e vídeos para a produção analisar minuciosamente os perfis.

É necessário informar qual região do Brasil mora; responder ao questionário (sendo que as respostas não podem ser alteradas posteriormente); enviar de três a dez fotos de si mesmo, recentes, coloridas e visíveis; informar quais são seus perfis nas redes sociais, sendo que é preciso ter, no mínimo, cinco fotos visíveis publicamente; e, por fim, enviar um vídeo de cinco minutos, de conteúdo livre.

Após o processo da inscrição e análise dos perfis, pela equipe que, segundo o diretor do programa Boninho, é composta por cerca de 20 pessoas, os candidatos que avançarem serão chamados para as entrevistas, que já definem os participantes para a próxima edição.