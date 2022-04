No Mais Você, Linn da Quebrada fala sobre representatividade no reality: "Isso é sobre nós"

Eliminada do BBB 22, Linn falou sobre a importância de representatividade no reality

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 11h03

Eliminada do BBB 22, Linn da Quebrada (31) conversou com Ana Maria Braga (73) no Mais Você e falou sobre sua participação no reality.

No bate-papo animado, Linn surgiu com um look arrasador de serpente e mostrou os detalhes da produção para Ana Maria.

Durante o programa, Lina falou sobre sua participação no reality e a importância da representatividade: "Grata por ter conseguido passar por uma experiência no programa que sinto que me humaniza. Uma experiência que vai além de mim, isso não é sobre mim, isso é sobre nós, sobre o Brasil, sobre como o meu corpo atravessa o programa e que histórias eu consigo contar", destacou Lina.

"Eu não queria contar uma única história, até porque quando a gente fala em representatividade eu acredito que isso é muito mais complexo, porque é impossível eu sozinha com meu corpo e com tudo que eu vivi consiga representar toda comunidade de pessoas trans, LGBTQIA+ ou travestir", diz a ex-BBB.

Durante o bate-papo, Lina conferiu algumas cenas do reality e falou sobre os erros de pronome: "Eu queria viver outros problemas além do meu gênero, queria viver problemas com o jogo", destacou.

Bem-humorada, Lina conquistou Ana Maria Braga, que convidou a ex-BBB para um encontro pessoalmente.

Veja a participação de Linn da Quebrada no Mais Você:

"Eu acredito que na minha trajetória eu consegui contar a minha história, e talvez isso contribua para contar tantas outras historias, de tantas outras pessoas trans, de tantas travestis." pic.twitter.com/EztuslywkZ — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) April 11, 2022