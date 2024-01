Neymar Jr surpreende com torcida para participante do 'puxadinho' do BBB24

Neymar Jr. declara torcida para possível sister do BBB24, que já revelou investida do jogador; conheça a morena que ganhou o coração do craque

A edição atual do 'Big Brother Brasil' mal começou, mas alguns participantes já estão conquistando torcida. Carolina Ferreira, que concorre a uma vaga no 'puxadinho', ainda não foi confirmada no reality show da Globo, mas já conquistou o coração de um rosto bastante conhecido do público fora da casa mais vigiada: Neymar Jr.

Assim que a lista de nomes do puxadinho foi revelada durante o 'Fantástico' no último domingo, 7, o craque da Seleção Brasileira fez questão de usar suas redes sociais para mandar um recado para a carioca. Além de visitar o perfil dela no Instagram, o jogador de futebol também desejou ‘boa sorte’ publicamente através de um comentário.

Vale mencionar que a modelo revelou que recebeu uma investida do craque no passado, mas que eles são apenas amigos: “Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei”, disse a morena durante sua entrevista de inscrição. Apesar de negar o romance, ela contou que eles trocam mensagens nas redes sociais.

Além disso, Carolina revelou que acumula outros affairs famosos. A morena afirmou que já ficou com o jogador Éder Militão, o craque Gabigol e que já deu ‘beijinhos’ no surfista Gabriel Medina, assim como Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, que estão confinados no reality show e já protagonizaram uma desavença por causa do interesse no atleta.

Por fim, ela também abriu o jogo sobre quem são seus crushes famosos: o cantor Justin Bieber, o ator Chay Suede e o humorista Diogo Defante: “Sou apaixonada, assisto sempre. Já conversamos por direct", a morena se derreteu pelo comediante em entrevista ao reality show. Vale lembrar que ela concorre a uma vaga com outros 13 candidatos, que podem ser confinados por votação do público.

Como funciona o puxadinho do BBB24?

Os novos 13 candidatos do BBB 24 estão no pré-confinamento, mas ainda não estão garantidos no elenco do reality. Eles disputam 8 vagas no confinamento, que vão ser definidas em duas etapas. Na primeira etapa, o público de casa vota pelo site Gshow para escolher 1 homem e 1 mulher para integrar o elenco do programa.

Depois disso, os outros 11 nomes vão disputar mais 6 vagas, que vão ser escolhidas pelos brothers e sisters durante a noite de estreia na segunda-feira, 8. Tadeu Schmidt contou que o público pode votar até segunda-feira e a revelação dos vencedores vai ser na edição ao vivo; conheça os participantes do puxadinho e escolha seu favorito.