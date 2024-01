Lista! Conheça os 13 candidatos que disputam vagas no BBB 24

Em dinâmica inédita, BBB 24 tem lista de 13 participantes que disputam mais vagas na casa do reality show - além dos 18 nomes que já foram anunciados

A lista de participantes do BBB 24, da Globo, vai aumentar! Depois do anúncio oficial de 18 nomes que estão confirmados na nova temporada na última sexta-feira, 5, a emissora anunciou mais 13 pessoas que disputam mais 8 vagas no reality show. A nova lista de candidatos foi revelada neste domingo, 7, durante o Fantástico. Confira:

Os novos 13 candidatos do BBB 24 estão no pré-confinamento, mas ainda não estão garantidos no elenco do reality. Eles disputam 8 vagas no confinamento, que vão ser definidas em duas etapas. Na primeira etapa, o público de casa vota pelo site Gshow para escolher 1 homem e 1 mulher para integrar o elenco do programa. Depois disso, os outros 11 nomes vão disputar mais 6 vagas - sendo 3 homens e 3 mulheres -, que vão ser escolhidos pelos 18 brothers e sisters durante a noite de estreia na segunda-feira, 8.

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt no Fantástico. Ele contou que o público pode voltar até segunda-feira e a revelação dos vencedores vai ser na edição ao vivo. Logo depois, os confinados escolhem mais 6 pessoas para entrarem na casa.

Conheça os 13 candidatos do BBB 24:

Caio tem 29 anos e é natural de Salvador, na Bahia. Ele é formado em Nutrição, trabalha em duas clínicas particulares e também de forma autônoma. Além disso, ele também trabalha como modelo.

Caio

Carolina tem 27 anos, é estilista e modelo. Mora no Rio de Janeiro e diz que tem personalidade forte, é feminista, tem espírito de liderança e adora acordar cedo.

Carolina

Davi tem 21 anos e é motorista de aplicativo. Ele quer conquistar o prêmio para ter estabilidade financeira e não liga para a fama. Ele quer fazer medicina. Ele namora uma mulher de 41 anos em seu primeiro relacionamento sério.

Davi

Giovanna tem 27 anos, é natural de Minas Gerais e é formada em Nutrição. Ela já se inscreveu três vezes para o BBB. Ela está aberta a viver um affair no reality show, mas não quer ir para debaixo do edredom.

Giovanna

Isabelle é formada em Letras e trabalha como dançarina e influenciadora digital. Ela já foi Miss Manaus e Miss Amazonas Globo. Ela tem uma dívida de R$ 3 mil em contas de luz e quer usar o dinheiro do prêmio para limpar seu nome.

Isabelle

Jorge Mateus tem 31 anos, é dentista e natural de Recife. Ele mora com os pais e diz que é mimado. Ele está solteiro e diz que quer beijar na boca. Ele diz que é hétero top e não é metido.

Jorge Mateus

Juliana tem 27 anos, é formada em Design de Produto e natural de Santa Catarina. Ela é maquiadora de noivas. Ela é ex-namorada do ex-BBB Lucas Gallina, do BBB 20, com quem ficou por 10 anos e se separou há dois anos.

Juliana

Juninho tem 41 anos, é do Rio de Janeiro e é motoboy e mototaxista. Ele já foi casado e teve uma filha. Ele se separou e a ex-mulher morreu recentemente, vítima de câncer, mas ele ficou distante da filha, que mora com a avó materna.

Juninho

Lucas Henrique nasceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e é professor de Educação Física. Ele é casado com a professora Camila desde 2015 e comprou seu primeiro apartamento em 2023.

Lucas Henrique

Michel tem 33 anos, é de Minas Gerais, professor de geografia e estudante de medicina veterinária. Ele já se inscreveu para 11 edições do BBB. Ele quer ganhar o prêmio para comprar uma casa, se casar com o namorado e aposentar o pai.

Michel

Plínio tem 30 anos, nasceu em Salvador, na Bahia, é designer de joias e dono de uma joalheria. Ele diz que é um hétero fofo, é vaidoso e diz que é engraçado.

Plínio

Raquelle tem 22 anos, é do Espírito Santo e é estudante de Engenharia Mecânica. Ela trabalha como doceira e é a quarta vez que se inscreve para o BBB.

Raquelle

Thalyta tem 26 anos, mora em Minas Gerais, é advogada criminal e diz que não será uma planta. Ela já namorou uma vez, mas foi traída e deu o troco.