BBB24: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes já viveram discórdia fora do reality

Será que vai ter confusão no BBB24? Desavença entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes ressurge após confinamento; saiba o que aconteceu

O anúncio de duas novas participantes do 'Big Brother Brasi'l agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 5. É que a modelo Yasmin Brunet e a influenciadora digital Vanessa Lopes, que já protagonizaram uma briga fora do reality, agora estão confinadas na Casa Mais Vigiada do Brasil. Será que a disputa entre as duas vai continuar? Vamos entender o que aconteceu:

Até os apresentadores do reality show, Tadeu Schmidt e Ana Clara mencionaram a polêmica ao anunciarem a participação de Vanessa na atração. Eles asseguraram que as novas sisters prometem muito entretenimento, já que se envolveram em boatos de uma desavença no passado. E tudo aconteceu por conta de um interesse amoroso.

O conflito teria iniciado quando Vanessa foi vista beijando o surfista Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin. Após a notícia circular, a loira toumou uma atitude drástica e deixou de seguir Vanessa nas redes sociais, dando início aos rumores de desentendimento entre as duas. Mas a briga não parou por aí, já que a influenciadora se pronunciou sobre os rumores.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, Vanessa foi colocada na parede e abriu o jogo. Ela contou que preferiu não reagir à atitude da loira: “Não bloqueei e nem deixei de seguir ninguém porque não vejo necessidade disso, sabe? Não tenho raiva de ninguém e só quero ficar de fora de brigas”, disse a influenciadora digital.

“Eu só realmente quero deixar isso para lá mesmo. Sou muito tranquila, odeio brigas e prefiro ficar na minha mesmo", ela completou. Em outra ocasião, a morena confirmou ter ficado com o surfista, porém evitou falar sobre a modelo quando questionada. Vanessa afirmou apenas que não recebeu nenhuma mensagem de Yasmin e ques elas não discutiram o assunto.

Para quem não sabe, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes são tretadas! #BigDay#BBB24pic.twitter.com/WKjsGIj7Aw — Central Reality (@centralreality) January 5, 2024

Quem é Vanessa Lopes?

A influenciadora digital Vanessa Lopes tem 22 anos de idade e está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Ela tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e sempre esteve envolvida com o universo das artes. Ela grava vídeos de danças desde os 13 anos de idade e também faz conteúdos sobre maquiagem e rotina fitness.

Apesar do affair com Medina, Vanessa está solteira e diz que é criteriosa em seus relacionamentos. Tanto que ela não se sabe se conseguiria se apaixonar dentro de um reality show. Ela diz que é comunicativa, sociável, adora ler sobre psicologia e a mente humana; clique aqui e conheça os outros integrantes confirmados no reality show.