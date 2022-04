Natália Deodato revela planos pós-BBB 22: ''Já sei o que vou fazer''

Em conversa com Linn da Quebrada, Natália contou o que vai fazer após deixar o reality show

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 17h15

Natália Deodato (22) revelou o que pretende fazer após deixar o BBB 22.

Em conversa com Linn da Quebrada (31), a sister contou que pretende passar a adiante tudo que aprendeu durante o confinamento do reality.

A ideia da designer de unha surgiu após ela perder uma disputa para Pedro Scooby (33) na primeira fase da Prova do Anjo, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 8.

"Já sei o que fazer quando sair daqui. Vou abrir uma escola de preparação pro BBB", afirmou a sister. Ao ouvir a amiga, Lina aconselhou: "Tem que ter preparo psicológico", disse a atriz e cantora. "Vai ter psicólogo", afirmou Natália.

Sister detona brother

Natália já esteve em diversas discussões que rolaram no BBB 22. Ao lado de Gustavo (31), a designer de unhas protagonizou os últimos grandes barracos da atual edição do programa por motivos de comida e água no banho. "Entendo você ficar chateado, entendo você ficar triste, assim como eu também fico triste. Você falou assim: 'você falou que gostava de mim e me chamou de chato'. Chato é em algumas circunstâncias", explicou ela.