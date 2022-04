BBB 22: Natália solta o verbo contra brother: ''Você me estressa!''

Sem papas na língua, Natália solta o verbo contra postura de brother dentro do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 09h20

Com um jeito destemido e uma personalidade forte, a sister Natália (22) já esteve em diversas discussões que rolaram no BBB 22.

Ao lado de Gustavo (31), a designer de unhas protagonizou os últimos grandes barracos da atual edição do programa por motivos de comida e água no banho.

Durante a festa que ocorreu nesta quarta-feira, 6, a modelo conversou com o brother no reality show. "Entendo você ficar chateado, entendo você ficar triste, assim como eu também fico triste. Você falou assim: 'você falou que gostava de mim e me chamou de chato'. Chato é em algumas circunstâncias", explicou ela.

"Em certos momentos, eu tenho algumas atitudes de centavos e em certos momentos, essas, para mim, são algumas atitudes de centavos, entendeu? Não significa que seja sempre isso, não diminui o meu carinho por você. Assim como eu entendo que isso não diminui o seu carinho por mim e está tudo certo. Era só isso. Eu falei demais, né?", disse Naty.

Ação e reação

"Agora você falou bem, agora você não falou demais, não!!!", respondeu Gustavo em tom de tranquilidade e paz. "É que eu fico nervosa, tu me estressa às vezes!", reagiu a sister no BBB 22.