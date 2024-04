Na reta final do BBB 24, ex-participantes declaram torcida à Isabelle

Na véspera da final do BBB 24, Lucas Henrique, Giovanna e Michel declararam torcida para Isabelle vencer o programa: "Vote"

Próximo à final do BBB 24, os ex-participantes aproveitaram para declarar sua torcida. Giovanna e Lucas Henrique, eliminados recentemente, se juntaram com Michel para um passeio de barco pelo Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 15.

Por meio das redes sociais, os ex-brothers se uniram para cantar a música feita em homenagem à Isabelle. Confira:

Buda, Michel e Giovanna na torcida por Isabelle nessa Final. pic.twitter.com/Kuq7yHWkqp — Dantas (@Dantinhas) April 15, 2024

A Cunhã Poranga do Boi Garantido conquistou sua vaga na final após disputou o último Paredão da edição ao lado de Matteus e Alane. A finalista teve 46,66% dos votos, enquanto a bailarina foi eliminada com 51,11%.

Mesmo sem vencer provas, saiba quanto Isabelle faturou no BBB 24

Na disputa por uma vaga na final do BBB 24, Isabelle passou a edição sem ter conquistado uma liderança ou vencido a Prova do Anjo. Apesar disso, a Cunhã Poranga do Boi Garantido faturou prêmios e dinheiro no reality.

Ao longo da edição, Isabelle ganhou um notebook, uma smart TV e uma viagem nacional com direito a acompanhante. Além disso, ela também recebeu R$ 59,5 mil em espécie por ter sido a última a deixar a terceira prova de resistência do BBB.

A prova exigia força, concentração e equilíbrio para que os confinados disputassem pelo posto de Líder da semana. Na ocasião, a casa foi dividida em duplas e os participantes precisavam se segurar uns aos outros, abraçados, em uma plataforma inclinada.

Isabelle fez dupla com Beatriz e as duas resistiram por cinco horas, vencendo a Prova do Líder. Após horas resistindo, Fernanda e Pitel decidiram desistir e deixar o provódromo, consagrando assim as duas como campeãs da prova.

A vendedora optou por se tornar a 10ª Líder da edição, enquanto a dançarina do festival de Parintins faturou o prêmio em dinheiro. Apesar de não ter ganhado a liderança, Isabelle também pôde indicar um dos confinados ao Paredão.

Isabelle enfrentou Matteus e Alane no último Paredão do BBB 24. Com Davi garantido na final, que acontecerá na próxima terça-feira, 16, os três confinados do programa se enfrentaram pelo prêmio milionário da edição, com a bailarina sendo a última eliminada.