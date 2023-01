Modelo polêmica, MC e cantora sertaneja: Quais famosos estão dando a entender que vão para o BBB 23?

Cotados, famosos estão deixando indícios que poderiam estar confinados para o reality, que começa no próximo dia 16

Com apenas 10 dias faltando para o início da 23ª edição do Big Brother Brasil, alguns famosos que os fãs já cotaram para estar no reality começam a levantar suspeitas e dar indícios de que estariam confinados para compor o grupo Camarote do programa, que, pela quarta temporada manterá a dinâmica de misturar celebridades e anônimos no confinamento.

Paula Fernandes (38) já era um dos nomes cotados pelos telespectadores. A cantora tem compartilhado fotos recentemente em uma viagem pela cidade de Tignes, na França, porém em seu site oficial a artista sertaneja não tem datas de shows para o início do ano, apenas para o mês de abril. O fato chamou a atenção dos fãs que torcem por sua entrada.

O cantor MC Guimê (30) também parece estar confinado. Ele e Lexa (27) reataram o casamento recentemente, pouco tempo após anunciar a separação, e a cantora foi viajar para os Alpes Franceses sem o marido e afirmou que ele não conseguiu ir devido a trabalhos. A viagem levantou suspeitas dos fãs, que ainda ligaram o término momentâneo do casal, a possível entrada dele no reality.

Além dos cantores, a influenciadora digital Yasmin Brunet (34) também tem levantado suspeitas de que estaria no reality. Fãs da ex-esposa de Gabriel Medina (29) notaram que ela tem publicado conteúdos antigos nos Stories, retirados do feed. Apesar disso, o diretor do programa Boninho (61) já desmentiu a participação da modelo na edição.

Ainda no mundo dos influenciadores digitais, Dora Figueiredo (28) também é uma das celebridades que está sendo cotada e dando indícios. No último dia 2, ela fez um tuíte falando que iria tirar férias da internet. "Sei que vocês vão sentir falta (de me dar hate), mas preciso descansar para conseguir ter forças para esse ano! Vou dar uma leve sumidinha, mas já voltou viu?", declarou.

Além destes, outros nomes também já foram cotados pelos fãs como possíveis participantes, apesar de não terem dado indícios ou deixado pontas soltas nas redes. É o caso de atores como Romulo Arantes Neto, Ana Hikari, Vitória Strada e Bruna Griphao, as influenciadoras Vivi Wanderley e Laura Brito e mais.