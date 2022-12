Quem são os famosos cotados pela internet para entrar no BBB 23? Confira lista

BBB 23 segue fórmula das últimas edições e continuará misturando celebridades e anônimos na casa

Com a estreia do BBB 23 cada vez mais próxima, fãs e telespectadores do reality da Globo já tentam adivinhar quais famosos farão parte do grupo Camarote desta edição, que manterá o formato das três anteriores, misturando celebridades com anônimos. Mas quem são as celebridades sendo cotadas pela internet? Confira a seguir:

O cantor Vitão é um dos nomes mais citados pelos internautas. Polêmico e alvo de diversos comentários pelo seu estilo e namoro com Luísa Sonza, o artista já participou do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e afirmou que não descartaria participar de outros realities e até mesmo arriscar na atuação em novelas. Apesar disso, Boninho já desmentiu a participação do artista.

A cantora Wanessa também é uma forte candidata a entrar na casa mais vigiada do Brasil, para os internautas. Filha do cantor Zezé di Camargo, reatou recentemente o namoro com Dado Dolabella e já chegou a desmentir boatos em seu perfil do Instagram, afirmando que já tem uma agenda de shows para o mês de janeiro.

Ainda no mundo da música, fãs apostam no cantor Lucas Lucco como um dos principais nomes do grupo Camarote. Apesar de ser bastante citado, o artista não se manifestou sobre os boatos até o momento e, em seu site oficial, não há divulgação de agenda de shows para o ano de 2023.

A atriz e cantora Cleo também é citada nas especulações dos fãs. Depois da participação de seu irmão, Fiuk, na 21ª edição do reality ela é outra famosa presente na lista de possíveis convidados para o programa. Até o momento, ela não desmentiu a suposição do público.

O ator André Luiz Frambach também vem sendo bastante citado por internautas. Em um relacionameno com a atriz Larissa Manoela, recentemente o artista a pediu em casamento durante uma viagem para Fernando de Noronha, em Pernambuco. Até o momento, ele também não se pronunciou sobre a suposta participação no reality.

A lista de atores ainda conta com nomes como Romulo Arantes Neto, Ana Hikari, Vitória Strada e Bruna Griphao. Já quanto aos influenciadores, os nomes mais citados são os de Dora Figueiredo, Vivi Wanderley e Laura Brito. Nomes como Xamã, Yasmin Brunet e Isabella Santoni também foram desmentidos por Boninho. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a atração deve começar em 16 de janeiro e contará até com Casa de Vidro antes do início do programa.