MC Daniel quer brother no paredão do BBB 24 após comentário sobre Yasmin Brunet

"Vamos tirar ele com rejeição máxima", afirmou MC Daniel nas redes sociais após brother falar sobre o corpo de Yasmin Brunett

Neste sábado, 13, MC Daniel saiu em defesa de Yasmin Brunet após Nizam e Rodriguinho falarem do corpo da modelo no BBB 24. Nos Stories do Instagram, o funkeiro se mostrou indignado com o comentário e confessou que está na torcida para que o executivo de contas seja indicado para o paredão.

"Ouvi os manos falar aí da Yasmin… É sacanagem, né, mano? Falar do corpo da mina, que é perfeito, parece que nem c###, mano… Sabe o que tem que fazer agora? Colocar esse Nizam aí no paredão. Vamos tirar ele com rejeição máxima. Entendeu?", disse o artista no começo da gravação.

Em seguida, Daniel reforçou sua vontade de que Nizam seja eliminado com a maior rejeição do reality. "Só o que eu peço para vocês aí, quero que ponha esse Nizam no paredão, que nós vamos tirar ele com a maior eliminação da história. Falar do corpo dos outros, logo ele ainda... Quero que esse mano vá logo pro paredão... Só quero isso", finalizou.

Além do cantor, Luiza Brunet, mãe de Yasmin, também saiu em defesa da filha nas redes sociais. "Bom dia. Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa". Logo em seguida, ela citou as falas dos brothers e questionou: "Vexame nacional? Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza", acrescentou ela, relembrando a acusação de agressão feita por Nanah Damasceno, ex-mulher de Rodriguinho. "Pai de 5 filhos. E agressor de mulher", escreveu. A mãe da loira ainda afirmou que as falas vieram de um lugar de insegurança dos brothers. "3 'homens' com ego ferido porque Yasmin jamais daria bola pra eles. Bora eliminar um a um", finalizou ela.

Confira:

🚨VEJA: Mc Daniel se revolta com comentários de Nizam: “falar do corpo da mina que é perfeito”. #BBB24pic.twitter.com/OOv8rYhVVB — COXIXADA (@coxixada) January 13, 2024

Entenda a polêmica

Na madrugada deste sábado, 13, Yasmin Brunet teve a sua aparência criticada por outros participantes do BBB 24, da Globo. Em conversa no quarto do Líder, Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues comentaram sobre o corpo da modelo, mas a web não reagiu bem às críticas dos brothers.

Ao ver Yasmin se preparando para tomar banho, Nizam fez uma pergunta para os colegas. "O que vocês acham da Yasmin de corpo?", perguntou ele. Logo, Vinicius Rodrigues falou sobre seu gosto pessoal, afirmando que não gostava de loiras. "Não estou falando da cor do cabelo", respondeu Nizam, que foi recebido com risadas. Rodriguinho foi o primeiro a responder e deixou sua opinião sobre a aparência da loira. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse o cantor. Saiba mais!