Maycon, primeiro eliminado do BBB 24, é surpreendido ao voltar para casa

Maycon Cosmer, o primeiro eliminado do BBB 24, mostrou para os seguidores como recebido ao voltar para sua casa em Santa Catarina

Maycon Cosmer, o primeiro eliminado do BBB 24, usou as redes sociais neste domingo, 14, para mostrar como foi recebido ao voltar para sua casa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o ex-BBB, conhecido como "a tia da merenda", aparece chegando em sua casa com as malas do programa. Ao abrir a porta, ele encontra cartazes com mensagens carinhosas dos familiares e amigos.

"É tão gratificante chegar em casa e se deparar com tanto carinho. Obrigado aos meus amigos, amo vocês", escreveu ele na legenda ao postar os dois vídeos nas redes sociais.

Maycon deixou o reality da TV Globo após disputar o primeiro paredão contra Giovanna Lima e Yasmin Brunet. Ele caiu no choro após o anúncio de Tadeu Schmidt, e após sair da casa, confessou para o apresentador que não esperava que sua passagem pelo BBB fosse tão rápida.

Confira as publicações:

Fiuk debocha de Maycon após primeira eliminação

O cantor e ex-BBB Fiuk não gostou muito de ter seu nome citado no BBB 24. Antes de ser o primeiro eliminado do programa na última quinta-feira, 11, Maycon disse algumas coisas que não deixaram o filho de Fábio Jr muito feliz. No entanto, em suas redes sociais, o artista rebateu as falas do cozinheiro.

Durante sua curta participação no reality show, enquanto estava em risco de ser eliminado, Maycon desdenhou de Fiuk, que foi finalista do BBB 21. "Ganhar do Fiuk, irmão, qualquer um ganha. Ganha de mim", disse o ex-brother, que saiu da casa após apenas três dias de programa.

Irritado com a fala, Fiuk usou os stories de seu Instagram para debochar do cozinheiro. Na ocasião, ele compartilhou o trecho onde foi citado e fez questão de lembrar da eliminação de Maycon. "Disse o 1º eliminado do BBB 24. Então tá, né kkkk Pra que?", escreveu o artista. Confira!