BBB 24: Fiuk debocha de Maycon após primeira eliminação: 'Pra que?'

O cantor e ex-BBB Fiuk não gostou muito de ter seu nome citado no BBB 24. Antes de ser o primeiro eliminado do programa na última quinta-feira, 11, Maycon disse algumas coisas que não deixaram o filho de Fábio Jr muito feliz. No entanto, em suas redes sociais, o artista rebateu as falas do cozinheiro.

Durante sua curta participação no reality show, enquanto estava em risco de ser eliminado, Maycon desdenhou de Fiuk, que foi finalista do BBB 21. "Ganhar do Fiuk, irmão, qualquer um ganha. Ganha de mim", disse o ex-brother, que saiu da casa após apenas três dias de programa.

Irritado com a fala, Fiuk usou os stories de seu Instagram para debochar do cozinheiro. Na ocasião, ele compartilhou o trecho onde foi citado e fez questão de lembrar da eliminação de Maycon. "Disse o 1º eliminado do BBB 24. Então tá, né kkkk Pra que?", escreveu o artista.

Logo em seguida, ele compartilhou um vídeo feito por fã, que relembrou a sua trajetória no BBB 21. No registro, eles lembraram que Fiuk venceu a última prova da competição e garantiu sua vaga na final do programa, que teve Juliette Freire como grande campeã.

Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CENTRAL FIUK 🎸 (@centralfiuk)

A eliminação de Maycon

Na noite da última quinta-feira, 11, Mayconfoi eliminado do BBB 24, da Globo, com 8,46% dos votos do público. O cozinheiro escolar enfrentou o primeiro paredão da edição ao lado de Yasmin Brunet, que recebeu 49,34% votos, e Giovanna Lima, 42,2%.

O brother foi indicado direto para a berlinda por Deniziane, líder da semana. Desde então, Maycon vinha enfrentando um certo conflito com Yasmin, uma vez que a modelo descobriu ter ido ao paredão após ele combinar votos em massa.

Antes da festa, o eliminado chegou a ter uma breve conversa com a filha de Luiza Brunet e declarou que gostaria de firmar um laço de amizade com a sister fora do reality show. A modelo, por sua vez, não demonstrou possuir a mesma vontade.