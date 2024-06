Matteus fala sobre dificuldades em relacionamento com Isabelle após BBB 24

Vivendo um amor à distância, Matteus Amaral fala sobre as dificuldades de viver um relacionamento com Isabelle Nogueira após o fim do BBB 24; veja!

Após o fim do Big Brother Brasil 24, os finalistas Matteus Amaral e Isabelle Nogueira decidiram dar continuidade ao seu romance fora do reality show da Globo. Porém, manter esse relacionamento não está sendo fácil. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, o gaúcho falou sobre as dificuldades que enfrenta para manter essa relação.

"Confesso que não é fácil [namorar após o BBB]. Somos pessoas que vivem em extremos do país. Mas ela é muito parceira e está me ensinando muito. Isabelle já vinha de uma vida pública, e eu estou muito feliz de estar vivendo tudo isso ao lado dela. Ela é muito especial, eu quero viver muitos e muitos anos ao seu lado", disse Matteus, que está esperando pela chegada da amada no São João da Thay, de Thaynara OG, no Maranhão.

O ex-brother ainda revelou qual é o segredo para manter esse relacionamento, mesmo com as dificuldades. "Querer. O segredo é esse. Estou fazendo algo que nunca fiz na minha vida. Já vivi outros relacionamentos, mas imagina atravessar o país para ver uma pessoa? É preciso abdicar de muitas coisas, mas vale a pena", confessou.

Questionado sobre um possível passo além em seu relacionamento, Matteus descartou a possibilidade de se casar com Isabelle em breve, mas falou sobre morar com a cunhã. "Casamento é algo muito sério. Estamos nos conhecendo, mas pensamos em morar na mesma cidade. Vivemos cem dias lá [no BBB], mas não juntos o tempo inteiro. Quero tratá-la da melhor forma possível fazer com que ela se sinta bem comigo. Se for para ficarmos juntos o resto da vida? Eu quero muito só ficar com ela", finalizou.

Matteus confessa relação inusitada com cultura de Isabelle

No último sábado, 1, o vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral, usou as redes sociais para comemorar a chegada do mês de junho. Aproveitando que está em Manaus, na cidade da namorada Isabelle Nogueira, o gaúcho revelou uma conexão inusitada com a cultura local e o festival de Parintins.

Nos Stories do Instagram, ele comemorou que seu aniversário está chegando. "E aí gurizada, bom dia. Seja bem-vindo junho, seja bem-vindo meu mês. Estou fazendo, se Deus quiser, daqui 20 dias, 28 anos. Estou ficando velho, estou chegando nos 30", disse, empolgado.

Na sequência, o ex-brother relembrou que neste mês também acontece o festival de Parintins, evento que Isabelle desfila como cunhã-poranga do Boi Garantido. “Também é o mês do festival em Parintins, quero desejar tudo de melhor. Que seja ainda mais sucesso, estou muito feliz de estar vendo tudo isso, uma grande loucura tribal”, confessou.

“Quero agradecer todo carinho que as pessoas estão tendo comigo, pela recepção que eu tenho por todos os lugares que passo. Já viajei por alguns aeroportos aí do Brasil, estou vivendo coisas que nunca imaginei viver. Sou muito grato a Deus por todas essas oportunidades. É isso aí gurizada, vamos aproveitar a vida, viver um dia de cada vez”, finalizou Matteus.