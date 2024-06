Matteus e Beatriz tem reencontro emocionante após BBB 24: "Que alegria"

Após muito tempo sem se verem, Matteus Amaral e Beatriz Reis, do BBB 24, tem reencontro emocionante em aeroporto; confira o vídeo!

Após uma grande amizade no Big Brother Brasil 24, os ex-brothers Beatriz Reis e Matteus Amaral tiveram um reencontro especial. Nesta segunda-feira, 3, os dois tiveram um encontro emocionante em um aeroporto e mostraram o momento nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Beatriz publicou um vídeo do reencontro da dupla, que dividiu um abraço apertado. Eufóricos, os dois começaram a dançar e pular, sendo que a ex-vendedora do Brás chegou até a derrubar suas coisas no chão.

Em seguida, ela publicou mais um vídeo com Matteus, onde eles apareceram se abraçando bem pertinho da câmera. Na legenda, Bia se declarou para o amigo: "Reencontrei ele, te amo. Que alegria te ter por aqui meu grande irmão".

Confira o vídeo:

Matteus confessa relação inusitada com cultura de Isabelle

No último sábado, 1, o vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral, usou as redes sociais para comemorar a chegada do mês de junho. Aproveitando que está em Manaus, na cidade da namorada Isabelle Nogueira, o gaúcho revelou uma conexão inusitada com a cultura local e o festival de Parintins.

Nos Stories do Instagram, ele comemorou que seu aniversário está chegando. "E aí gurizada, bom dia. Seja bem-vindo junho, seja bem-vindo meu mês. Estou fazendo, se Deus quiser, daqui 20 dias, 28 anos. Estou ficando velho, estou chegando nos 30", disse, empolgado.

Na sequência, o ex-brother relembrou que neste mês também acontece o festival de Parintins, evento que Isabelle desfila como cunhã-poranga do Boi Garantido. “Também é o mês do festival em Parintins, quero desejar tudo de melhor. Que seja ainda mais sucesso, estou muito feliz de estar vendo tudo isso, uma grande loucura tribal”, confessou.

“Quero agradecer todo carinho que as pessoas estão tendo comigo, pela recepção que eu tenho por todos os lugares que passo. Já viajei por alguns aeroportos aí do Brasil, estou vivendo coisas que nunca imaginei viver. Sou muito grato a Deus por todas essas oportunidades. É isso aí gurizada, vamos aproveitar a vida, viver um dia de cada vez”, finalizou Matteus.