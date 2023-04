Marvvila diz que contava com ajuda sobrenatural para jogar provas bate-volta

Cantora Marvvila tomou café com Talitha Morete no 'Mais Você' e contou sobre as provas do BBB 23

A ex-BBB Marvvila contou seu segredinho e falou de onde vinha a ajuda para as provas bate-volta do BBB 23 no café do 'Mais Você' com a apresentadora Talitha Morete.

"Eu senti, de verdade, desde o Bate e Volta, que eu até cheguei a comentar que nos outros que eu venci, cara, era um negócio de Deus, eu sentia!", contou ela sobre as provas, que costumam se basear na intuição para acertar o número da casa selecionada.

"E no último bate-volta foi diferente, eu senti que não era pra mim, que tava chegando a minha hora. Tanto que ontem eu andei pela casa, passei a mão em tudo, na parede, nos móveis, pra ficar guardado com muito carinho", lamentou.

No 'Bate-papo BBB', ela também falou sobre a fama de ser planta, ou seja, não movimentar muito o jogo: "No jogo, acaba que lá de dentro você vê que não basta só você expor, falar o que você acha de alguém, conversar com seus aliados... não é o suficiente pra ter o grande destaque. Você tá lá dentro, vê que de fato pra se destacar é é muito de embate mesmo, de chamar, bater no peito, brigar, bater de frente. Essa é a grande diferença lá".

"Eu fui uma planta por conta disso, entendeu? Porque lá dentro eu até falei que esperava que tivesse pessoas que me irritassem mais, porque também tenho os meus momentos de raiva, mostrei o pouco disso, mas se tivesse eu ia mostrar. Algumas coisas que eu via, ficava: 'Tá forçando a barra, tá querendo aparecer, tá fazendo VT'. Eu falava: 'Eu vou fazer o que sinto. Se eu for planta, pelo menos fui verdadeira'. Já muitas pessoas repetindo situações já resolvidas, chamando embates que já estavam mais do que saturados, mas que pra mim ali, vendo de perto, eu sentia uma coisa forçada, mas não sei como imprime na TV", afirmou.

Veja vídeo: