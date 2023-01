Marido de Aline Wirley, Igor Rickli mostra sua reação com anúncio da ida da esposa ao BBB 23

Igor Rickli, o marido de Aline Wirley, mostrou nas redes sua reação com a ida da esposa para o BBB 23

Igor Rickli, o marido de Aline Wirley, divulgou em suas redes sociais um vídeo seu reagindo à ida da esposa ao BBB 2023! Aline foi confirmada na última quinta-feira, 12, e o maridão não podia deixar de compartilhar o seu choque ao ver o anúncio da esposa e no vídeo fica de queixo caído.

Na legenda, ele escreveu: "Coração quase sai pela boca… mas é muita alegria pela coragem do amor das nossas vidas @alinewirley topar essa jornada de tá no #bbb23, já é nossa campeã!!!"

Aline Wirley foi confirmada como uma das participantes do reality de 2023!

Aline é uma cantora, compositora e atriz. Ela tem 41 anos, é de São Paulo, mas cresceu em Cachoeira Paulista. Hoje, ela é casada com Igor e os dois tem um filho. Aline já venceu outro reality musical e era uma das integrantes da banda Rouge. Ela trabalhou com teatro, como telefonista e empregada doméstica e voltou a se apresentar como atriz desde 2008. Participou de grandes produções da Broadway e de peças brasileiras, no ano passado ela participou da segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil’.