Maria relembra ida para o pré-confinamento do BBB: "Completamente bêbada"

Maria contou que não foi tão fácil chegar até o hotel de pré-confinamento do BBB, principalmente por estar alcoolizada

Maria (22) aproveitou o clima de início do Big Brother Brasil para relembrar nas redes sociais, a sua ida ao hotel do pré-confinamento no ano passado.

A ex-BBB fez parte do time camarote na última edição do programa e relatou que antes de ser buscada pela produção do programa para o hotel, passou por alguns perrengues por causa de bebida.

Ela contou para os seguidores que estava há um ano sem beber devido a uma promessa e faltando poucos dias para ser confinada, decidiu voltar para "acostumar" o fígado.

De acordo com a atriz, ficar bêbada antes a ajudaria a "não passar vergonha em rede nacional".

Maria detalha o pré-confinamento do BBB

"Eu comecei a beber em dezembro de 2021, a partir daí bebi todos os dias (...) No dia 9 de janeiro, então, eu estava bêbada. Passei a madrugada arrumando a minha mala bêbada. De manhã, eu tinha que pintar a minha sobrancelha que estava descolorida e eu ainda estava bêbada", começou.

Foi até o salão, então, dar o último retoque no visual, em seguida, havia combinado de encontrar com alguns amigos para se despedir. Para despistar, ela teria dito que iria viajar por três meses a trabalho.

"Precisava voltar para a minha casa, eu estava completamente bêbada, pedi carro de aplicativo e nada, tentei um mototáxi, mas me cobraram muito alto. Quando chegou um carro de aplicativo que uma amiga tinha pedido para mim, vocês acreditam que ela pediu para o endereço errado?", relembrou.

Ao chegar em casa, após a confusão, a produção já estava a esperando e não foi possível se despedir dos amigos. "Não consegui abraçar as pessoas, conferir mala nenhuma. Gente, a partir dali é adeus".

Sobre o pré-confinamento que durou mais de uma semana, Maria relembrou: "É você e Deus. Não tem música, televisão, celular. Só tem livro de colorir, livros, um quebra-cabeça de várias peças. Aquilo ali é para te enlouquecer mesmo. Não sei como não desisti de lá", brincou.