Marcus Vinícius revela com quem deve falar na final do BBB 24: 'Quero reencontrar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcus Vinícius comentou sobre preparativos para a final do BBB 24 e revelou saudade de alguns colegas do reality

Eliminado do BBB 24 ainda no início do jogo, Marcus Vinícius acredita que o reencontro com os antigos colegas de confinamento não terá um 'clima pesado'. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-comissário de bordo contou que está disposto a confraternizar com todos na final do programa, mas confessa que tem seus preferidos.

"Eu sempre falei que todo mundo ali fez parte da história do programa e fez parte parte da história de vida um do outro. Então eu estou disposto a encontrar e abraçar todo mundo. Acho que todo mundo meio que falou uma coisa do outro dentro do jogo, também tem coisas que a gente ouve, fica irritada e fala. Mas não tem ninguém que eu diga: 'não, não quero papo com a pessoa'", adianta.

Sem mágoas, o paraense completa dizendo que irá cumprimentar todos que estiverem dispostos a ter uma boa relação com ele. "Não tem ninguém que eu diga: 'não, não quero papo com a pessoa'. Eu tô bem tranquilo com isso, eu acho que vou falar com todo mundo todo. Quem quiser falar comigo, eu vou estar disponível para falar', afirma.

"Quero muito reencontrar a Bia que eu ainda não vi, a Alane. A Lady já está no meu coração, a Wanessa e a Isabelle que eu quero muito ver também", disse ele, que foi o primeiro integrante do grupo fadas a deixar o reality show.

Leia também: BBB 24: Fora da casa, MC Bin Laden abre o jogo sobre mágoa de Davi

Na última semana, Marcus foi uma das personalidades que esteve no São Paulo Fashion Week, onde roubou a cena com um look branco super fashionista. Segundo o mais novo influenciador digital, ele está tentando agarrar todas as oportunidades possíveis que têm surgido neste pós-BBB.

"Estou tentando aproveitar o máximo das oportunidades, os convites. Eu já fechei seis publicidades. Têm aparecido boas oportunidades de trabalho e também de eventos, de conhecer pessoas e encontrar outros participantes de reality shows, pessoas famosas que eu nunca imaginei que fosse conhecer", conta.

Sobre a fama repentina e os ataques constantes dos haters, Marcus afirma que prefere se apegar nos comentários elogiosos dos admiradores. "É muito legal ver o carinho das pessoas também", afirma ele, que acumula mais de 1 milhão de seguidores.

"Os haters todo mundo que acaba tendo alguma visibilidade tem e tá tudo bem. Não deveria acontecer, mas fazer o que, né? Mas na rua o carinho das pessoas é muito grande, então é muito bom e é nisso que eu me apego. Tem sido bem gostoso e eu tô aproveitando todas as oportunidades possíveis", finaliza.