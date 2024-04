Mãe de Fernanda revela decepção com atitude da filha no BBB 24: ‘Me magoou’

Ao vivo no 'Encontro', Mãe de Fernanda surpreende ao confessar mágoa com comportamento da filha no reality após eliminação do BBB 24

No programa 'Encontro’ desta segunda-feira, 1, Patrícia Poeta conversou ao vivo com Dona Dalva, mãe de Fernanda, participante eliminada do Big Brother Brasil 24. Durante a entrevista, ela surpreendeu ao revelar sua decepção com atitudes da filha, especialmente com alguns dos comentários polêmicos feitos pela herdeira no reality show.

Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, Fernanda causou ao sugerir que uma de suas rivais teria "um cromossomo a menos". Fora do programa, a afirmação não foi bem recebida pelo público, e também por sua mãe. Ao conversar com a apresentadora do programa, Dona Dalva abriu o coração e compartilhou que ficou magoada com as palavras da filha.

"Eu me surpreendi de ver a Fernanda fazendo julgamento sobre as pessoas, porque ela é uma pessoa que tem o pé no chão. Nós somos uma família muito humilde, meu pai foi porteiro de prédio até morrer. Minha família tem, não só meu neto, mas vários integrantes da família com deficiência, com cromossomo a mais e a menos", Dalva contou.

Apesar da decepção, a mãe da confeiteira revelou acreditar que sua filha enfrenta desafios semelhantes. Por isso, ela acha que Fernanda acabou descontando suas frustrações em outras pessoas: "No meu ponto de vista, ela sofre isso na pele, ela tem isso dentro de casa. Aqui fora, ela abraça uma casa muito grande e luta contra esses preconceitos”, disse.

Mesmo assim, Dona Dalva não escondeu o ressentimento: “Quando ela se expressava daquela forma, ficava com o coração apertado, desconhecia a Fernanda, me magoou aqui fora", ela desabafou. Para finalizar, a mãe da confeiteira contou que continuará apoiando a filha: "Eu vou estar aqui esperando ela para bater nosso bolinho, para correr atrás", disse.

🚨ASSISTA: Mãe de Fernanda fala sobre as falas polêmicas da filha dentro do #BBB24. pic.twitter.com/TkP1dtgeD6 — CHOQUEI (@choquei) April 1, 2024

Vale lembrar que Fernanda também demonstrou arrependimento por alguns dos seus comentários e afirmou que pretende mudar sua postura fora do reality em sua entrevista ao ‘Bate-Papo BBB’. Inclusive,a carioca fez questão de destacar que já não concorda com muitas de suas falas controversas: “Estando lá é loucura. A percepção é outra. Como eu mesma me vendo aqui já é outra”, iniciou.

“Só que, quando você está vivendo ali, tudo é muito estranho. Tudo parece muito armado, tudo parece muito definido, tudo parece muito falso. Todos os movimentos parecem, sim, premeditados. Interesseiros a todo instante. E a gente consegue, sim, fazer preconceitos. Temos. A gente olha e vê que não combina, que não bate", ela desabafou sobre as polêmicas.

Fernanda ganha puxão de orelha de Ana Maria Braga:

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Fernanda também marcou presença no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' desta segunda-feira, 1, na Globo. No entanto, a confeiteira acabou cometendo uma gafe ao ignorar uma pergunta feita pela apresentadora e recebeu um puxão de orelha ao vivo.