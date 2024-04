Mãe de Alane enfrenta ataques após surto da filha em eliminação do BBB 24

Mãe de Alane recebe críticas nas redes sociais após desabafo inesperado da filha em sua eliminação no BBB 24

Na madrugada desta segunda-feira, 15, a mãe de Alane, Aline Dias, recebeu uma onda de ataques em suas redes sociais após a eliminação da filha no Big Brother Brasil 24. O motivo foi o surto inesperado que a bailarina teve ao receber a notícia, quando começou a bater em si mesma e revelou sentir que era uma vergonha para a família ao vivo na Globo.

Em seu perfil profissional, Aline acumula mais de 100 mil seguidores e compartilha sua trajetória como coreógrafa, diretora artística e professora de balé, inclusive, foi ela quem ensinou os passos de dança para a filha. Além dos cliques para divulgar seu trabalho, ela costumava falar sobre a saudade e puxar a torcida para a herdeira nos últimos paredões do reality show.

No entanto, as publicações foram inundadas por ataques e críticas, especialmente a última postagem, em que a coreógrafa comemora a semifinal da herdeira. Nos comentários, Aline recebeu conselhos de seguidores preocupados com a saúde emocional da bailarina após a reação inesperada, mas também ataques e muitos xingamentos.

“No mínimo preocupante o comportamento dela em relação a você! Estou horrorizada!”, uma espectadora apontou. “Por favor mãezinha. Pega mais leve com ela, ela se cobra tanto, tem tanto medo de te decepcionar”, disse mais uma. “Espero de coração que a senhora pare e reflita sobre tudo isso, a reação dela foi apenas um reflexo”, apontou outra.

GENTE? Internautas cobram mãe de Alane pela reação da mesma após ser eliminada: “Quanta pressão você coloca na sua filha! Apoie ela!” #BBB24pic.twitter.com/zA2Pq4W6xy — POPTime (@siteptbr) April 15, 2024

Para quem não acompanhou, Alane teve um tipo de surto ao receber a notícia de sua eliminação e fez um desabafo pesado quando recebeu a notícia de sua eliminação: "Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe”, disse.

Antes de ser encaminhada até a porta, a dançarina chegou a se bater e precisou ser contida pelos aliados. Alane também recebeu um conselho do apresentador do programa, Tadeu Schmidt, quando deixou a casa e o encontrou no estúdio. O comandante da atração tentou tranquilizar a ex-participante e exaltou sua trajetória no programa.

Alane recebeu recado da mãe fora do BBB 24:

Até o momento, Aline Dias não se pronunciou sobre os ataques ou sobre o que aconteceu com a filha, Alane. No entanto, ela enviou uma mensagem especial para a herdeira durante o ‘Bate-Papo BBB’. Enquanto conversava com Ed Gama e Thais Fersoza no programa de entrevistas, a bailarina foi surpreendida com um vídeo em que a mãe expressa seu orgulho e caiu no choro.