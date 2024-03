Luiza Brunet manda recado sincero após eliminação de Yasmin do BBB 24

Após eliminação do BBB 24, Yasmin Brunet se emociona ao receber recado especial de sua avó, Alzira, e da mãe, Luiza Brunet

Na última terça-feira, 12, Yasmin Brunet foi eliminada do Big Brother Brasil 24, com mais de 80% dos votos. Apesar da aparente rejeição do público e das broncas que a modelo recebeu de sua mãe, Luiza Brunet, ela e sua avó, Alzira, elas estão de braços abertos para recebê-la. Durante o ‘Bate-Papo BBB’, elas enviaram um recado sincero e emocionante à ex-sister.

Enquanto relembrava os momentos mais marcantes de sua trajetória ao lado dos apresentadores Ed Gama e Thais Fersoza, a modelo foi surpreendida com um vídeo inédito sendo exibido na telinha do programa. Ao avistar Luiza e Alzira, além da cachorrinha da família, a loira se emocionou e não conseguiu conter as lágrimas.

“A gente tá aqui eu, vovó, a Lailinha, para dizer o quanto a gente te ama, o quanto a gente te respeita. A gente conhece seu coração, a mulher maravilhosa que você é. Estou te esperando com muito amor pra te oferecer, como sempre”, Luiza se derreteu pela herdeira e disse estar orgulhosa da participação de Yasmin no reality show da Globo.

Alzira também mandou um recado especial para neta: "Está todo mundo aqui te esperando. Vem logo! A gente te ama”, ela revelou que a família deve receber a ex-participante em casa assim que ela terminar a agenda de compromissos após deixar o programa. Além de ganhar a mensagem inédita, a loira também teve acesso a polêmica carta triturada.

mamãe brunet mandando recado 🥹 pic.twitter.com/kzTIr3CNHm — deb (@realitysdeb) March 13, 2024

Depois que leu o recado de seus pais, Yasmin também ficou emotiva e agradeceu pelas palavras terem sido destruídas pelos participantes em uma dinâmica enquanto estava no confinamento: "Ainda bem que eu não li isso lá. Ia desmoronar com certeza. Na verdade, graças a Deus que trituraram isso aqui, porque eu acho que, lá dentro, quanto menos lembrança, melhor”, disse.

“Você consegue se manter lá com mais foco. Não funcionou muito pra mim também porque eu comecei a desmoronar totalmente. Mas assim, eu acho que seu eu lesse isso aqui, eu ia ficar pior, pra falar a verdade. Mas eu estou muito feliz de ler agora", a modelo agradeceu o apoio da família no momento comovente.

Yasmin choca ao expor interferência da produção:

Além de receber o recado especial de sua mãe e avó durante sua participação no ‘Bate-Papo BBB’, Yasmin Brunet também acabou entregando um segredo da produção do programa global. É que a modelo contou que a equipe realmente interferiu quando ela tentou colocar a casa no ‘Tá com Nada’. Ela explicou o que aconteceu quando foi chamada no confessionário na ocasião.

Na verdade, os próprios apresentadores da atração do reality show da Globo, Ed Gama e Thais Fersoza, foram responsáveis por arrancar a declaração da loira. Enquanto revisitavam os momentos mais marcantes da modelo no programa, eles questionaram por que ela desistiu de aplicar a medida extrema e Yasmin abriu o jogo sobre a polêmica na casa mais vigiada do Brasil.