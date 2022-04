Linn da Quebrada e Gil do Vigor se encontram: "amizade de milhões"

Os ex-BBB se abraçaram no aeroporto e trocaram elogios em suas redes sociais após o encontro

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 19h30

Nesta quinta-feira, 21, Linn da Quebrada (31) e Gil do Vigor(30)se encontraram em um aeroporto. A dupla de ex-BBBs se emocionou muito com o encontro.

Em um vídeo postados nos stories de Linn, a dupla que participou do Big Brother se encontrou por acaso e logo correram para um abraço.

A décima segunda eliminada do BBB 22 postou em seu Instagram a foto do encontro com o semifinalista da edição do ano passado. "A amizade de milhões acontecendo", escreveu a atriz na legenda.

E Gil também compartilhou o momento no seu Instagram e se declarou para Linn na legenda. "Ti amo Linn da Quebrada". E a artista respondeu o economista dizendo: "Olhaa, eu não sei medir o tamanho e impacto que esse breve encontro teve em mim!! Quero mais, você é tudo".

Confira aqui imagens do encontro de Linn da Quebrada e Gil do Vigor

