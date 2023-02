Lexa escreve diretas sobre Key Alves: ''Ela mente sem parar''

Cantora Lexa se pronunciou defendendo Mc Guimê e opinou sobre comportamento de Key Alves no 'BBB 23'

Na noite desta segunda-feira, 27, Lexa resolveu opinar sobre o comportamento de Key Alves no BBB 23 e saiu em defesa de seu marido, o cantor Mc Guimê. A funkeira mostrou que não tem gostado nem um pouco dos comentários negativos da atleta sobre seu esposo.

"Então vamos nessa… a Key não só joga palavras negativas para o Guimê, mas pra qualquer um que está na casa e não concorda com ela, inclusive seus aliados. Ela mente sem parar. Ela desmoraliza os outros sem parar. Ela tenta buscar brechas pra tentar sair como certa", opinou Lexa.

Em seguida, a cantora apontou que ex-colegas de trabalho de Key também não aprovam seu comportamento na casa. "Nem as próprias pessoas que trabalharam com ela aqui fora concordam com ela, tem gente da equipe de vôlei me mandando mensagem e comemorando. Será que todo mundo tá errado e só o alecrim certa? Enfim, nesse rolê eu também vou até o fim contra vocês", declarou.

Lexa também comentou que a equipe da sister está preocupada tentando reverter a situação. "Eu entendo que a equipe da Key Alves tá desesperada tentando salvar a imagem dela, eu realmente compreendo, mas quem disse que ia até o fim contra o Guimê foram eles! Acho que todos lembram da Key e Cowboy no quarto dizendo que iriam até o fim contra o Guimê", defendeu o amado.

E finalizou dizendo que não foi Mc Guimê que tirou o cowboyGustavo do reality, mas sim o público. "Alguém avisa a Key que quem tirou o Gustavo não foi o Guimê, foi o BRASIL. Ele só deu uma ajudinha", disparou.

Então vamos nessa… a Key não só joga palavras negativas para o Guimê, mas pra qualquer um que está na casa e não concorda com ela, inclusive seus aliados. Ela mente sem parar. Ela desmoraliza os outros sem parar. Ela tenta buscar brechas pra tentar sair como certa #bbb23 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 28, 2023

Nem as próprias pessoas que trabalharam com ela aqui fora concordam com ela, tem gente da equipe de vôlei me mandando mensagem e comemorando. Será que todo mundo tá errado e só o alecrim certa? Enfim, nesse rolê eu também vou até o fim contra vcs. #bbb23 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 28, 2023

Alguém avisa a Key que quem tirou o Gustavo não foi o Guimê, foi o BRASIL. Ele só deu uma ajudinha #bbb23 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 28, 2023

MC Guimê chama Key Alves de ignorante durante o jogo da discórdia

Os brothers do BBB 23 brincaram de Verdade ou Consequência no Jogo da Discórdia e MC Guimê aproveitou a dinâmica para confrontar Key Alves mais uma vez.

"No início do jogo nós tivemos embates diretos [...] Da mesma forma que a gente tinha uma identificação com o outro lá de fora, chegou aqui você não se identificou comigo, assim como eu não me identifiquei com você", iniciou o artista.

"Você chegou ali, apontou o dedo na minha cara, foi totalmente ignorante falando: 'Você mexeu com a pessoa errada'. Acho que é bom você lembrar que me colocar no Paredão antes me dá o direito de colocar essa pessoa no momento que eu quiser. Então, achei que você foi ignorante comigo e eu não sabia que tinha uma nova regra do BBB que você tem que ser 'invotável'", declarou Guimê.