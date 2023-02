Gustavo revela mudança e despista romance com Key Alves após o BBB23: "Calma"

Gustavo revela mudança e deixa seguidores surpresos ao falar de possível romance

Visivelmente abatido desde que deixou o BBB23 de forma precoce, Gustavo deixou no ar o que vai acontecer com seu romance com Key Alves aqui fora. Isso mesmo: o bonitão não deu pistas sobre o futuro do romance entre os dois.

"Eu ainda pretendo ficar um pouco lá no Mato Grosso por um tempo, continuar minha vida. A gente vai com calma. O dia que ela sair, provavelmente, a gente vai sim conversar, trocar uma ideia, e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente depois que a vida dela voltar ao normal " , disse ele ao Gshow.

A declaração pegou os fãs de surpresa, já que o casal trocou juras de amor dentro da casa e protagonizou uma sequência de momentos bem picantes.

Na entrevista, o brother também matou a curiosidade dos fãs sobre um detalhe inusitado. É que assim que deixou o BBB23, o perfil do caubói foi desativado. Ele explicou o que aconteceu.

"Tinha caído. Não foi uma coisa que a gente fez, não. A gente até ficou surpreso, mas conseguimos recuperar tranquilo", diz sobre seu perfil, que já está de volta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Benedeti | BBB 23 (@gustavo_benedetii)

Fim?

Após ser o eliminado da semana no BBB 23, Gustavo comentou sobre a possibilidade de continuar seu relacionamento com Key Alves após o programa. "Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar ela sair da casa. Quando for o momento de ela sair, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui fora e ver o que vai acontecer daqui para frente”, disse.