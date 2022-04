Laís Caldas prende o cabelo na escova e Larissa Tomásia entra em choque

Ainda amigas após saírem 'BBB 22', Laís Caldas prende o cabelo na escova e Larissa Tomásia tenta ajudar

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 22h07

Laís Caldas (30) e Larissa Tomásia(25) continuam amigas após terem sido eliminadas do BBB 22! Nos stories, a pernambuca mostrou um perrengue que passaram juntas na casa da médica.

Larissa em choque com a situação de Laís

No começo do vídeo, mostrando uma escova de cabelo presa no cabelo da amiga, Larissa contou o que estava acontecendo: "A proeza que Laís conseguiu fazer no cabelo dela". "Ai gente, socorro. Meu cabelo!", gritou Laís.

"A pessoa quer dar uma que sabe fazer o negócio no cabelo e não sabe. Eu queria fazer um cacho com a escova, só que eu nunca soube", explicou a médica.

"Miga do céu, olha a situação... Calma, tá saindo", disse Larissa, aos risos. "Gente, não façam isso em casa. Socorro", pediu Laís.

Após alguns minutos, a pernambucana conseguiu, enfim, ajudar a amiga. Em outros stories, ela mostrou um jantar pré festa de Tiago Abravanel, que acontece hoje em São Paulo.