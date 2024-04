Laís Caldas explica flop da sua edição e sucesso do BBB 24: ‘Carregou nas costas’

CRÍTICOS DO BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, Laísa Caldas analisa sucesso do BBB 24 e explica o flop do BBB 22

OBBB 22 saiu de cena e se tornou uma edição esquecível para o público que ama reality show. Com poucos embates e jogo lento, o programa da Globo marcou a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação após saída de Tiago Leifert. Laís Caldas, uma das principais personagens do confinamento, defende sua edição de críticas. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica explica o flop da temporada e comenta o favoritismo de Davi Brito no BBB 24.

"O Davi levou o BBB 24 nas costas, tudo girava em torno dele. Ele fez certo, foi focado no jogo, no prêmio, ele tá certo. Por ter vivido a experiência e ter agido mais com a emoção que a razão, ele tá certo", opina.

Durante a entrevista, Gustavo Marsengo, noivo da influenciadora digital e que também participou da mesma temporada do Big Brother Brasil, brincou ao afirmar que o programa melhorou após a sua entrada pela dinâmica da casa de vidro.

"Foi ótima, mas a gente veio de um cancelamento da edição anterior, acredito que toda essa história contribuiu pra gente ter entrado daquela forma, todos mais tranquilos, mas também teve tretas", discordou Caldas, que protagonizou embates contra Arthur Aguiar, campeão da edição.

Davi Brito venceu o BBB 24 com 60,52% dos votos. Além do prêmio de R$ 2,92 milhões, ele faturou um caro 0 KM avaliado em mais de R$ 370 mil e vai ser tema de um documentário do Globoplay previsto para estrear ainda neste ano.