Laís Caldas alfineta ex-sister do BBB 23: "O mundo não gira, ele capota"

A ex-BBB Laís Caldas fez um desabafo nas redes sociais sobre um ex-participante da atual edição do reality da TV Globo

Laís Caldas(31) usou seu perfil oficial no Twitter nesta segunda-feira, 24, para alfinetar uma ex-participante do BBB 23.

A médica, que participou da edição passada do reality da TV Globo, revelou que essa pessoal chegou a falar da sua aparência e também tirou sarro dela ter saído cancelada do programa. Devido às indiretas da namorada de Gustavo Marsengo (32), muitos internautas afirmaram que ela estava falando sobre Paula.

"Teve uma pessoa ano passado que zoou das minhas características físicas e que sai cancelada, mas engraçado que esse ano a pessoa saiu com a porcentagem mais alta do bbb 23, em um paredão quádruplo! Ainda bem que não foi triplo para não ter risco de chegar no ranking! O mundo não gira, ele capota. Ps: falei só agora porque tinha que esperar acabar a edição né (votação para eliminar)", escreveu ela.

Em seguida, uma internauta falou sobre Paula ter sido a menos votada na repescagem do reality. "E na repescagem foi a menos votada kkkkkkkkkkkkk fracassada ela 4 eliminada", disse a seguidora. "Obrigada por lembrar! Já tinha esquecido desse detalhe", confessou a ex-BBB.

Vale lembrar que Paula foi a quarta eliminada do BBB 23. Ela recebeu 72,5% dos votos em um paredão quádruplo contra Amanda, MC Guimê e Bruno Gaga. Já Laís, no BBB 22, foi eliminada com 91,25% dos votos do público, uma das maiores rejeições da edição.

Apoio para Amanda

Depois, Laís ainda revelou que está na torcida para Amanda vencer o BBB 23. A sister disputa a grande final do reality show com a cantora Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao.

Um dos motivos para a ex-sister torcer para a vitória da loira é porque as duas são colegas de profissão: médicas. Além disso, a namorada de Gustavo Marsengo afirmou que ela jogou no reality e foi perfeita na casa.

"Mas bora focar agora no Gshow, que também estou com a Amandinha, colega de profissão, que jogou e foi perfeita lá dentro", afirmou Laís.

