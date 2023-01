Kleber Bambam detona Arthur Aguiar em entrevista: "Está morto e enterrado"

Kleber Bambam detona Arthur Aguiar após encontrar o campeão do BBB21 nos bastidores de programa de TV

Em uma declaração muito forte, o ex-BBB Kleber Bambam detonou o campeão do BBB22 Arthur Aguiar. Ele disse que encontrou o cantor em um programa de TV e ficou surpreso.

A fala foi em uma conversa com o campeão do "BBB 9" Max Porto, na noite da última terça-feira, 18.

"Pra mim, ele é um bobalhão, cara de cachorrinho. Pra mim, ele está morto, está enterrado, porque ele não tem moral nenhuma. Foi lá no camarim comigo no ('Programa' do) 'Faustão' e não fala nada com nada. Está boiando no meio da água, você vê que nem falam mais dele...", disse.

E prosseguiu criticando. "O cara não respeita hierarquia, não respeita nada. É um bobalhão e acabou. Se alguém quiser falar isso pra ele, pode falar. É a minha opinião", disse.

Bambam também alfinetou algumas campeãs do "Big Brother Brasil" e disse que algumas se recusaram a participar de conversas com ele nas redes sociais. "Quando eu fui fazer as lives das campeãs, as únicas que não fizeram foram. Emilly (BBB 17), Gleici (BBB 18) e Thelma (BBB 20). As três que estão na fila do pão. Aí depois veio a Juliette (BBB 21), que engoliu vocês tudo, depois veio o Gil do Vigor que engoliu a Juliette pelo carisma...", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kleber Bambam 🇧🇷 🇺🇸 (@bambamoficial)

VEM AÍ

O BBB 23 estreia nesta segunda-feira, 16 de janeiro. Relembre aqui os participantes de todas as edições do reality show. Entre os 11 homens e as 11 mulheres que conquistaram o prêmio, estão Kleber Bambam (44), Cida dos Santos (39) e Juliette Freire (33).