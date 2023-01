Kerline revela torcida por brother do BBB 23 e avalia polêmica do 1ª eliminado

Divertida e antenada nas tendências, Kerline virou o jogo após ser a primeira eliminada do BBB 21

Kerline Cardoso (30) foi a primeira eliminada do BBB 21, mas até hoje é considerada uma das participantes do reality global mais populares nas redes sociais. Divertida e antenada nas tendências, a ex-BBB fez de um limão uma verdadeira limonada e se tornou um case de sucesso. De olho na estreia do BBB 23, a famosa revelou que já tem torcida organizada para um brother .

Em entrevista à CARAS, a gata, que recentemente participou de A Fazenda 14, fez uma breve análise sobre sua trajetória no universo dos realities e garantiu que, apesar de não ter conquistado prêmios milionários, nada foi em vão .

"A visibilidade de uma semana no Big Brother Brasil abre portas na carreira. Enxergo que existe uma curiosidade do público em saber mais sobre a personalidade que teve uma passagem relâmpago, mas por outro lado também você passa a receber uma enxurrada de piadas relacionados a sua saída, e o seu emocional tende a estar abalado, no meu caso estava abaladíssimo", disse a influenciadora.

Ker ainda afirmou que, apesar das piadas e comentários críticos, o importante é focar no crescimento dentro do mercado: "Mas o segredo é aproveitar esse momento e não deixar a peteca cair, encontrar o seu nicho, criar suas próprias estratégias e se jogar. Não é fácil, mas adianto que gratificante olhar pra trás e ver tudo que você conquistou mesmo sendo o primeiro eliminado".

Sobre a chegada de um novo time de brothers para agitar as redes sociais, Kerline confessou que já tem seu preferido. "Eu até comentei no Twitter, que estou gostando do que estou vendo do Gabriel Santana. Sinto que ele vai render bastante no reality" , disse ela.

PARTICIPAÇÃO POLÊMICA EM A FAZENDA

No ano passado Kerline esteve no time de peões confinados em A Fazenda 14, programa no qual teve uma trajetória de altos e baixos. Por lá, a influenciadora cearense chegou a ser vista como uma das favoritas ao prêmio, mas acabou sendo eliminada na 10ª roça da temporada.

"A Fazenda foi uma oportunidade de mostrar mais sobre a Kerline para o público. As pessoas tiveram a oportunidade de ver a Ker se divertindo, brigando, sorrindo, fazendo e protegendo amigos, errando, se jogando nas provas. Me entreguei no reality e fui de corpo e alma, acredito que ficou bem evidente isso", declarou a ex-peoa.

Passados alguns meses de sua saída do reality da Record TV, Kerline garantiu que não está disposta a entrar em mais nenhum programa de confinamento e está focada em sua carreira profissional no mundo do empreendedorismo: "Estou com dois projetos nesse sentido prestes a serem anunciados".