Karin Hils comemora participação de Aline Wirley no BBB: "Minha amiga"

Karin Hills declarou sua torcida para Aline Wirley e fala suas expectativas sobre a participação da amiga no BBB

Karin Hils (43) celebrou o anúncio da participação de Aline Wirley (41) no BBB. Ela, que conheceu a artista no grupo Rouge, publicou o vídeo da amiga para o reality e não conteve a emoção na legenda.

"A minha amiga está no BBB", falou, completando o post com diversos emojis de surpresa. Em poucos minutos, a publicação de Karin ficou repleta de mensagens de torcida para Aline.

"Printa o grupo das Rouge no WhatsApp, queremos ver todas as reações", falou um. "A Nação Rouge vai fazer a Aline campeã", escreveu ainda um segundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Hils (@karinhils)

No reality show, Karin espera que a também ex-Rouge se jogue de cabeça e não tenha medo de se posicionar.

"Espero que se posicione, porque ela adora passar um pano, adora ficar calada, e no programa precisa se posicionar, né. Então, um conflito, alguma coisa, ela tem que ter", disparou nas redes sociais.

A musa, então, reforçou o apoio pela artista: "Sem sombras de dúvida, ela merece demais estar nesse programa, para as pessoas de todo o Brasil conhecerem a pessoa que ela é".

Por fim, Karin Hills contou que a amiga vai conquistar o coração dos brothers. "Vai sair pelo menos uns três homens, umas três mulheres apaixonados por ela", completou.

BBB 23: Aline Wirley é bissexual e tem um relacionamento aberto com ator

Aline Wirley foi a primeira camarote a ser anunciada entre os participantes do BBB 23. A cantora revelou em novembro do ano passado que se tornou adepta da poligamia e abriu seu casamento de oito anos com o ator Igor Rickli (39). Além disso, ela também se declarou bissexual, assim como o marido.

Na ocasião, a cantora publicou um texto em conjunto com seu marido no Instagram, para anunciar a decisão e abrir o seu coração sobre a relação: “Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós.”, declararam.