Juliette manda recado para haters após receber mensagens atacando seu sotaque

A campeã do BBB 21, Juliette Freire recebeu mensagens criticando seu sotaque nordestino

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 09h59

Na noite da última sexta-feira, 10, Juliette foi ao seu Instagram responder críticas que recebeu sobre seu sotaque.

A cantora revelou que recebe mensagens de haters atacando seu sotaque. Apesar das ofensas, a campeã do BBB 21 revelou em seus stories que não se deixa abalar com os comentários: “Eu não fico triste. Uns eu fico rindo e outros eu fico irritada mesmo, principalmente com os xenofóbicos”.

A artista falou que recebe mensagens em que os haters pedem para ela neutralizar seu sotaque nordestino. A advogada ainda contou que faria uma live para expor os comentários maldosos que recebe e conversar com os seguidores sobre o assunto.

Juliette ainda mandou um recado para os donos dos comentários maldosos: “Vão escutar sotaque nordestino em publicidade, em grandes publicidades, sim. Porque nós somos múltiplos”.

Recentemente, a cantora publicou alguns cliques nas gravações do programa Domingão apresentado por Luciano Huck.