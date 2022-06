De batom vermelho, Juliette exibe look branco para gravação do 'Domingão': ''Que mulher''

Advogada e cantora Juliette compartilha fotos do vestido escolhido para o 'Domingão', que será exibido no próximo domingo, 12

A campeã do BBB 21 Juliette (32) arrasou na escolha do look para as gravações do Domingão com Huck!

Na noite de quinta-feira, 09, a cantora compartilhou uma sequência de fotos exibindo o visual durante sua participação no programa comandado por Luciano Huck (50), que será exibido no próximo domingo, 12.

Em seu feed no Instagram, a advogada surgiu usando um vestido branco delicado, de mangas longas, com detalhes dourados. A gata apostou no batom vermelho e posou fazendo carão em frente ao espelho, arrancando elogios dos seguidores. Em uma das imagens, ela apareceu sorridente em selfie com a plateia do programa.

"Saudade que eu tava do @domingao @lucianohuck", declarou Juliette na legenda.

"Que bonequinhaaa", elogiou Maisa Silva nos comentários do post. "Chic demaissssss", disse Marina Ruy Barbosa. "Linda, linda", babou Nicole Bahls. "É sempre bom ter você por aqui! Volte sempre!", agradeceu Huck. "Affffffff que vestido e que mulher!", destacou uma seguidora. "Gata demais essa mulher", comentou outra.

Juliette marca presença em festa junina de Anitta

Juliette foi uma das famosas que estiveram presentes na festa junina na casa de Anitta na última quarta-feira, 08! Anitta combinou look com Gkay e posaram ao lado da vencedora do BBB 21 na web, arrancando elogios dos fãs. "Que comecem os jogos", brincou a paraibana.

O ator João Guilherme encontrou a ex-BBB e ficou encantado com a beleza da morena. “Fiquei impressionado o tanto que a Juliette é bonita”, disse ele no post.

Confira o look de Juliette para o 'Domingão':