João Guilherme fala sobre recusar convite para BBB 23 em suas redes sociais

"Desculpa não ceder entretenimento", escreveu João Guilherme após sister revelar que ele teria recusado o convite

Após Bruna Griphao ter revelado que o amigo e ex-affair, João Guilherme teria recebido um convite para fazer parte do elenco do BBB 23 e recusado. O ator usou seu twitter para se pronunciar sobre o assunto nesta quinta-feira, dia 19.

"Olha, desculpa não ceder entretenimento no BBB esse ano, Amo uma resenha, o dia que eu for vai ser foda", avisou. "Juro que não saio cancelado", garantiu o ator em declaração no Twitter

O influencer não descartou a possibilidade de no futuro fazer parte do elenco da casa mais vigiada do Brasil. Seus fãs comentaram sobre o assunto “estarei com os meus panos prontos caso seja necessario” escreveu um fã, “to ansiosa esperando esse dia chegar” declarou outra seguidora

O filho do cantor Leonardo, que é ex-namorado de Larissa Manoela e da ex-sister Jade Picon, já declarou sua torcida à Bruna, com quem ficou em uma festa no começo do ano passado. "Estou meio que amando/preocupado com a Bruna nesse BBB 23. Amém que vai dar certo", escreveu ele há dois dias em seu twitter

De acordo com o jornalista Leo Dias na época em que Bruna e João se relacionaram, eles chegaram separados no evento em que ficaram, o CarnaRildy, festa de Carnaval que aconteceu no Rio Centro, na Zona Oeste do Rio, no dia 25 de fevereiro de 2022.

Vídeos do momento foram divulgados pelo jornalista na época, que detalhou que João batalhou muito para conseguir beijar Bruna. mas depois que conseguiu, ficou junta dela até o amanhecer.

Bruna tem um novo affair detro da casa

A atriz Bruna Griphao e o brother Gabriel esquentaram o clima da casa do BBB 23, da Globo, na madrugada desta quinta-feira, 19. Os dois protagonizaram beijos quentes durante a primeira festa da temporada enquanto curtiam a pista de dança. Logo depois, eles foram tomar banho juntos e terminaram a noite embaixo do edredom.

Hoje de manhã os brothers tiveram uma conversa séria para definir o status da relação depois dos beijos que trocaram na festa,