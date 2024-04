Isabelle faz primeira postagem nas redes sociais após Final do BBB 24

'Muito vitoriosa', comemorou a Manauara agradecendo recepção do público em vídeo no Instagram; Isabelle ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil

A terceira colocada do BBB 24, Isabelle Nogueira voltou às redes sociais para agradecer a recepção do público na sua primeira postagem nas redes sociais após a Final do programa nesta terça-feira, 16. Em um vídeo no Instagram, a manauara diz se sentir vitoriosa com sua trajetória no programa.

"E aí, meu povo! A cunhã-poranga voltou. Voltei aqui para o Instagram, já estou aqui com o meu celular. Estou passando aqui, primeiro, de todo o meu coração, agradecer a Deus e agradecer o carinho de todos vocês. Agradecer a todo mundo que esteve comigo nesta grande loucura tribal", a ex-sister diz na postagem.

"Todo mundo que votou em mim em todos os Paredões e votou para eu estar aqui nesse Top, chegar na Final. Me sinto muito grata, muito campeã, muito vitoriosa sim por tudo que passou", Isabelle celebrou sua trajetória.

A manauara continua a agradecer ao público e reforça seu orgulho "de ser mulher nortista, amazonense". Isabelle ainda comenta a união do Garantido e Caprichoso, tradicionalmente rivais no Festival Folclórico de Parintins, pela sua torcida.

"Quero agradecer também os meus dois bois, ao meu boi Garantido e ao Caprichoso por toda sua torcida, todo mundo, todo esse Brasilzão cultural. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estou gravando meu stories pela primeira vez aqui na vida real, essa grande loucura", ela finalizou o recado mandando um beijo para os seguidores.

Isabelle diz se pensou em desistir de Davi

Isabelle ficou em terceiro lugar na grande final do BBB 24, da Globo, e foi entrevistada no programa Bate-papo BBB, da Globo, durante a madrugada desta quarta-feira, 17. Na conversa, ela foi questionada sobre sua amizade com Davi ao longo do confinamento.

Os apresentadores Ed Gama e Thais Fersoza perguntaram se ela pensou em desistir de ser amiga dele ao longo do reality show e ela negou. Isabelle garantiu que não pensou em se afastar do brother.

"Quando eu pensei no começo, acho que estou entrando muito na vida de outra pessoa. Ao mesmo tempo eu vi que ele conversava muito comigo. De pensar em jogar contra o Davi, jamais. Ou estar longe dele, não existe essa possibilidade”, disse ela. Então, ela disse que se afastou de pessoas por causa de Davi, e deu um exemplo.