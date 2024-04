Irmã de Wanessa Camargo comenta encontro entre ela e ex-BBBs: "Não perdoo"

Irmã mais nova de Wanessa Camargo, Camilla Camargo reagiu de forma bem-humorada ao encontro da cantora com ex-participantes do BBB 24

No último domingo, 21, Wanessa Camargo se reuniu com Yasmin Brunet e Giovanna Lima. Ao ver o encontro das ex-sisters, a irmã mais nova da cantora, Camilla Camargo, usou as redes sociais para comentar o momento em um tom bem-humorado.

"Wanessa, não te perdoo por não ter me chamado para conhecer minha outra irmã", disse ela, que aprovou a amizade entre Wanessa e Yasmin durante a temporada do BBB 24.

Vale lembrar que a artista integrou o grupo Camarote e foi desclassificada no dia 2 de março, após Davi afirmar que se sentiu agredido com sua atitude. Com o fim do reality show, ela deu um novo passo na carreira ao lançar a música Caça Like nas plataformas digitais. "Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história", disse ela na postagem de divulgação.

Como ficou a situação de Davi e Wanessa Camargo após o BBB 24?

No último dia 16, foi ao ar a grande final do BBB 24, a edição teve como campeão o motorista de aplicativo Davi. Na noite do último episódio, foi a primeira vez para alguns ex-BBB's se encontraram e conversaram sobre o que não gostaram de ouvir durante o programa, um desses exemplos é Wanessa Camargo com Davi. Como ficou a situação deles após o BBB 24?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da cantora Wanessa Camargo esclarece que os dois já conversaram durante a final do reality, além disso, também se encontraram na gravação do programa A Eliminação, do Multishow. Diante desse cenário, parece que a cantora e Davi já se resolveram.

Para quem não se recorda, Wanessa foi desclassificada do Big Brother Brasil 24 após o baiano reclamar sobre uma possível agressão após a festa. Tudo isso aconteceu em março e os dois se encontraram pela primeira vez na final do programa.