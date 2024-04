Irmã de Mani Reggo posta mensagem misteriosa e para de seguir Davi após rumores de separação

Após rumores de separação de Davi e sua namorada, irmã de Mani Reggo posta mensagem misteriosa e para de seguir o campeão nas redes sociais

O campeão do BBB 24 Davi Brito e sua namorada, Mani Reggo, estariam se separando. Segundo o jornalista Luiz Bacci, o ex-casal decidiu terminar seu relacionamento após longa conversa na última quinta-feira, 18. Com o surgimento do rumor, Fabiana Reggo, irmã de Mani, teria dado indícios de que a notícia é verdadeira.

Nesta sexta-feira, 19, Fabiana publicou uma mensagem misteriosa nos stories de seu Instagram oficial: "Você merece bem mais do que o mínimo que alguém pode dar". Com isso, os fãs de Davi logo relacionaram a publicação como uma indireta para o baiano.

O motivo da desconfiança sobre a mensagem seria porque Fabiana deixou de seguir o cunhado nas redes sociais. A irmã de Mani continua seguindo fã-clubes do campeão nas redes sociais, mas não continua seguindo o perfil oficial de Davi. O casal ainda não se pronunciou sobre os rumores de término.

Os detalhes sobre o suposto término de Davi e Mani Reggo

Em vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram, o jornalista Luiz Bacci afirmou que Davi e Mani Reggo já estariam separados. O comunicador disse que o ex-casal teria tido uma conversa privada e decidido colocar um fim em seu romance.

Bacci afirmou que Davi e Mani se encontraram em um hotel no Rio de Janeiro e tiveram a conversa em um quarto reservado para o casal."A informação é de que foi uma conversa muito tensa, onde a Mani tentou dar a visão dela para o Davi sobre toda a situação: o relacionamento do casal, o comportamento de Davi dentro da casa, fora da casa", disse o jornalista.

Ele ainda disse que o baiano já teria contratado um advogado para lidar com toda a situação e repartir os bens do casal. "[Davi] estaria disposto a dividir o prêmio do Big Brother Brasil com a Mani, os quase 4 milhões de reais", revelou ele.

Por fim, o jornalista explicou que o campeão do BBB 24 estaria com pressa de assinar toda a documentação do fim da união estável para que seus próximos contratos de publicidade não fossem afetados pela separação.