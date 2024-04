Irmã de Davi, do BBB 24, é detonada na internet. Entenda o motivo!

Internautas fazem comentários contra a irmã de Davi, Raquel Brito, que é quem cuida das redes sociais dele após o BBB 24

Os fãs de Davi, campeão do BBB 24, da Globo, não estão satisfeitos com a cobertura da vida dele após o reality show que está sendo feita no perfil dele no Instagram. As redes sociais do rapaz são comandadas pela irmã dele, Raquel Brito, mas ela foi duramente criticada nesta semana.

No X, antigo Twitter, os fãs subiram a hashtag Fora Raquel para pedirem que Davi contrate uma empresa para gerenciar suas redes sociais. Isso aconteceu depois que o brother anunciou que vai cobrar uma taxa para que os fãs vejam conteúdos exclusivos em seu perfil no Instagram.

Entre os comentários, os fãs escreveram: “Rezando para alguém consertar logo essa situação e a gente finalmente ter um profissional à frente das redes de Davi. São 10 milhões de seguidores, cara. Não dá para ficar tratando dessa forma”, “Assessoria pro Davi e fora Raquel” e “Nesse paredão somos Fora Raquel”.

Em outro momento, Raquel também foi criticada após postar uma foto de Davi com o pai. “Parem de postar foto de péssima qualidade e essas legendas sem pé nem cabeça! Cadê uma assessoria”, escreveu um internauta. “Quem está por trás do Instagram agora? Estão derrubando o cara”, declarou outro.

Por enquanto, a família de Davi não se pronunciou sobre os comentários negativos nas redes sociais.

EU ESTOU NO MEU LIMITE BRASIL#ForaRaquel#BBB24 — Gi 🚗 #Davi Campeao 🔥nos racistas (@JusticaForAll) April 19, 2024

Ajudem o Davi antes da irmã dele fazer ele se afundar #assessoria para o Davi #FORARAQUELhttps://t.co/ss25c4QJVK — Renata 🚗 (@Renata_Rosa123) April 19, 2024

Davi já reencontro Mani

Mãe de Davi, Elisângela Brito deu uma notícia para os fãs do filho. Em um vídeo no Instagram na manhã desta sexta-feira, 19, ela contou que Davi já reencontrou sua namorada, Mani Reggo. Os dois não tinham se encontrado desde que ele venceu o BBB 24, da Globo, e os fãs estavam estranhando a distância deles. Porém, a mãe dele disse que o reencontro aconteceu na noite de quinta-feira, 18.

"Quero tranquilizar vocês, os seguidores da família do Davi, que Mani já esteve ali no hotel ontem. Davi, acredito que, quando tiver um tempo, vai postar. Eu já fiquei sabendo que ela já esteve no hotel e já falou pessoalmente. O pai do Davi também já viu Davi. Só eu que não vi, Calabresos, ainda. Mas eu sei que ele está cumprindo agenda e eu tenho que esperar”, disse ela, que está em Salvador, na Bahia.

Além disso, Elisângela contou que vai precisar ir ao hospital. Ela revelou que sua pressão está alta desde que o filho ganhou o Big Brother Brasil. "Minha pressão já tem três dias que está muito alta. Vou ali no hospital porque estou sentindo que não estou legal. Vou ali cuidar da saúde porque eu não estou legal. Vamos ver o que aconteceu. Acho que meu emocional ficou abalado”, declarou.