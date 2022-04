As inscrições para o 'BBB 23' estão temporariamente fechadas

Com mais de 50 mil pessoas tentando entrar no reality, inscrições para o 'BBB 23' são suspensas

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 21h26

As incrições para quem quer participar do 'BBB 23' estão suspensas! Segundo informações divulgadas pelo reality, em breve, elas serão abertas novamente.

Para quem ainda não conseguiu realizar o cadastro, a indicação da emissora é fazer o vídeo já deixar os dados separados. Lembraram, também, que a inscrição só foi validada para quem preencheu todos dados obrigatórios do formulário, incluindo o envio de fotos e vídeos.

Boninho revela número de inscritos

Hoje, 21, a tarde, Boninho (60) entrou na casa do BBB 22 e comandou uma brincadeira com os brothers.

Conversando com eles, o Big Boss revelou que, até agora, foram mais de 25 mil inscrições fechadas para o BBB 23 e, ao todo, quase 50 mil inscrições contando com as incompletas.

Tadeu anunciando o início das inscrições

Durante o programa ao vivo de terça-feira, 19, Tadeu Schmidt(47) anunciou que as inscrições para o 'BBB 23' estavam abertas.

No entanto, contou que essa é essa seria a primeira leva de inscrições e alertou, para aqueles que desejam estar na casa mais vigiada do Brasil, "correrem".