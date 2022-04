Estão abertas as inscrições para o 'BBB 23'

Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt anunciou que as inscrições para o 'BBB 23' estão abertas

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 01h15

A oportunidade para quem quer ser um futuro confinado chegou! Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt(47) anunciou que as inscrições para o 'BBB 23' estão abertas.

Anúncio do apresentador

"Nem acredito que eu vou dizer isso, atenção a primeira leva para inscrições do BBB 23 estão abertas a partir de agora", disse o apresentador.

No entanto, contou que essa é a primeira leva de inscrições e alertou: "Corram". Quem deseja entrar na casa mais vigiada do Brasil deve fazer as inscrições diretamente no site do programa.

Detalhes da inscrição

Segundo informações divulgadas pelo reality, após o programa, as entrevistas serão virtuais e o primeiro contato será por e-mail.