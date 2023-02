Igor Rickli solta a voz e confessa saudade de Aline Wirley, do BBB 23: "Um mês que estamos longe"

O ator Igor Rickli impressionou os fãs ao soltar a voz e se declarar para a esposa, a cantora Aline Wirley

Igor Rickli (40) impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 8, ao compartilhar um vídeo soltando a voz.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator surgiu cantando e tocando a música All Of Me, de John Legend, e aproveitou para falar sobre a saudade que está sentindo da esposa, Aline Wirley (40), que está confinada no BBB 23.

"Sim, porque a saudade tá batendo forte! Faz um mês que estamos longe. Sei que ela tá aqui do lado na Curicica mas parece que é em outro planeta. Força aí meu amor… que daqui nos damos conta! 'Tudo de mim ama tudo em você'. All Of Me - John Legend", declarou o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a voz de Rickli e exaltaram a linda relação do casal. "Eu acredito muito no amor vendo a história de vocês!", afirmou um seguidor. "Coisa mais linda", comentou uma fã. "O amor de vocês é lindo", falou uma admiradora. "Meu Deussssssssss!! Tô presa nesse vídeo, meu amorzão!!! Que lindo, que presente viver esse AMOR todo que une vocês, através desse post!!! Vibrou aqui, atravessou iluminando tudo!! O amor é o que há, é o que da sentido a tudo!!!! Te amo! Amo vocês!! PS: Ta cantando pacarai!!!!!!!! Coisa linda", disse a atriz Aline Borges.

Confira o vídeo de Igor Rickli cantando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli Christóforo (@igorrickli)

Igor Rickli combina look com o filho

Recentemente, Igor Rickli deu um show de beleza nas redes sociais ao mostrar toda a sua elegância e estilo em um novo registro ao lado do herdeiro, o pequeno Antônio, de apenas 8 anos de idade, fruto de seu casamento com a ex-vocalista do Rouge, Aline Wirley.

Combinando o look all black com o filho, o artista falou sobre a saudade que está sentindo da mulher, que segue confinada no Big Brother Brasil 23, reality da TV Globo. "Minha dupla… A gente tá jogando muito junto. Seja na xepa ou no vip. Ele tá segurando a onda legal, a gente conversa horas e também dá muita risada juntos. Esse garoto é realmente uma misturinha minha com a Aline. Vejo ela em vários momentos aqui comigo. Eles têm a habilidade de deixar a vida mais leve", relatou o ator.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!