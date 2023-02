Com Aline Wirley confinada no BBB 23, Igor Rickli esbanja estilo ao combinar look com o filho: “Lindões!”

Para amenizar a saudade da mulher, Igor Rickli está curtindo os momentos com o filho em grande estilo

Na tarde desta sexta-feira, 03, Igor Rickli (40) deu um show de beleza nas redes sociais! Enquanto Aline Wirley (40) está confinada na casa mais vigiada do país, o papai coruja segue tentando amenizar a saudade da mulher como pode.

Em seu perfil no Instagram, o galã conquistou os fãs ao mostrar toda a sua elegância e estilo em um novo registro ao lado do herdeiro, o pequeno Antônio, de apenas 08 anos de idade, fruto de seu casamento com a ex-vocalista do Rouge.

Combinando o look all black com o filho, o artista falou sobre a saudade que está sentindo da mulher, que segue confinada no Big Brother Brasil 23, reality da TV Globo.

"Minha dupla… A gente tá jogando muito junto. Seja na xepa ou no vip. Ele tá segurando a onda legal, a gente conversa horas e também dá muita risada juntos. Esse garoto é realmente uma misturinha minha com a Aline. Vejo ela em vários momentos aqui comigo. Eles têm a habilidade de deixar a vida mais leve", relatou o ator.

Os internautas não aguentaram a fofura da dupla, e logo encheram os comentários de elogios. “Esse menino é lindoooo e esses olhos brilhantes?”, disse mais uma. “E que mistura. Beijos no Tonyyy!”, elogiou outra. “Lindossss”, afirmou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE IGOR RICKLI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli Christóforo (@igorrickli)

LINDA!

UAU! Aline Wirley arrancou suspiros dos telespectadores na tarde desta sexta-feira, 03, ao surgir com o corpão completamente a mostra na piscina do BBB 23.

Nas redes sociais, a assessoria da artista compartilhou um registro dela na casa e mostrou toda a sua beleza. "Aí, que delícia o verão! Um pouco de sol e vitamina D para nossa lagartinha na casa do #BBB23", escreveu sua equipe na legenda da foto no Instagram.