Gretchen faz críticas para a ex-BBB Fernanda

A cantora Gretchen rebateu os ataques dos haters após fazer críticas para a personalidade da ex-BBB Fernanda

A cantora Gretchen surpreendeu ao fazer críticas para a ex-BBB Fernanda, que foi eliminada do BBB 24 na noite de domingo. Por meio de posts no Twitter, a veterana contou que não gostou do jeito que a ex-sister deu algumas respostas para a apresentadoraAna Maria Braga durante a entrevista no programa Mais Você, da Globo.

“Vou ser bem clara no meu comentário sobre a Fernanda. Mal educada, grossa e se acha. A Ana Maria é uma apresentadora e tem que ser, no mínimo, respeitada. E a pessoa a que eu me referi foi a Fernanda. A Ana é maravilhosa. Não inventem e nem coloquem palavras na minha boca. Fernanda é arrogante. Não tem filtro. E esse tipo de gente não se cria com patrocinadores”, declarou.

Logo depois, Gretchen rebateu os ataques dos haters. “E não estou preocupada nem um pouco com esses seguidores dela. Minha opinião é minha. E ninguém tem o direito de questionar. Cada um na sua. Me respeita que eu te respeito. Fora isso, block”, escreveu.

VOU SER BEMMMM CLARA NO MEU COMENTÁRIO SOBRE A FERNANDA. MAL EDUCADA,GROSSA E SE ACHA. A ANA MARIA É UMA APRESENTADORA E TEM Q SER NO MÍNIMO RESPEITADA. E A PESSOA A Q EU ME REFERI FOI A FERNANDA. A ANA É MARAVILHOSA — Gretchen 🍑 (@GretchenCantora) April 1, 2024

E NAOOOO ESTOU PREOCUPADA NEM UM POUCO COM ESSES SEGUIDORES DELA. MINHA OPINIÃO É MINHA. E NINGUÉM TEM O DIREITO DE QUESTIONAR. CADA UM NA SUA. ME RESPEITA Q EU TE RESPEITO. FORA ISSO,BLOCK. — Gretchen 🍑 (@GretchenCantora) April 1, 2024

Gretchen faz procedimento estético

A cantora Gretchen decidiu renovar o formato do seu rosto com um novo procedimento estético. A estrela já contou que é adepta da harmonização facial. Agora, ela também aplicou fios de silhouette.

Os fios são aplicados com uma técnica de ácido polilatico e estimulam a produção de colágeno em casos de flacidez. Com o tratamento, ela ficou com o rosto mais fino e definido.

Nas redes sociais, ela comemorou o resultado do procedimento em um novo vídeo. "Meu rosto está mais fino e mais bonito, delicado e leve. O que eu coloquei no rosto foram fios de silhouette. Ficou lindo, né, gente? Também amei. Quero agradecer a médica por me dar um rosto leve, natural, que eu tanto queria", afirmou ela.