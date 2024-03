Gizelly Bicalho diz se ex de Buda terá que dividir faturamento: 'Direito'

Ex-BBB Gizelly Bicalho diz que ex de Buda provavelmente terá que dividir o que está ganhando na rede social; advogada explicou melhor a situação

Após dar um fim em seu casamento com Lucas Henrique, sem ele saber por estar no confinamento do BBB 24, Camila Moura viralizou na rede social e conquistou quase 3 milhões de seguidores. A professora de História então se tornou uma influenciadora digital em poucos dias e já está faturando.

Fazendo várias propagandas, inclusive de marcas que estão no reality show, a ex-esposa de Buda pode ter que dividir seu faturamento com o brother. Afinal, eles até então eram casados, antes do professor de capoeira iniciar flertes com Pitel. A ex-BBB Gizelly Bicalho, que é advogada, então falou sobre a situação.

"Possivelmente sim, é preciso analisar o regime de casamento deles, se eles estão juntos em união estável, sem pacto, vai ter que dividir todo o dinheiro que ela ganhou aqui fora, se eles são casados em comunhão parcial de bens, tudo que construir na constância do casamento, salvo os bens particulares que eles possuiam antes do casamento, ou seja, ela também terá que dividir e se o casamento for de regime de união universal, Camila também vai ter que dividir", explicou a especialista.

Nos últimos dias, Camila Moura causou ao não aparecer no vídeo do Anjo, deixando Lucas bastante preocupado com seu casamento. O brother nem imagina que ela virou influenciadora e até mudou o visual radicalmente.

Ex de Lucas esclarece sobre cobrar R$ 100 mil por publi

A ex-esposa de Lucas Henrique, a professora de História Camila Moura, está faturando muito na rede social após abrir seu perfil para desabafar acerca das traições do até então marido. Com quase 3 milhões de seguidores em poucos dias, ela já está ganhando dinheiro fazendo publis.

Nos últimos dias, foi divulgado que ela estaria cobrando cerca de R$ 100 mil por propaganda, contudo, parece que esse não é realmente o valor dela. A nova influenciadora digital então revelou quando está ganhando para promover marcas, inclusive algumas que estão no BBB 24.