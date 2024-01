Gil do Vigor sai em defesa de Davi após 'perseguição' no BBB 24

Nas redes sociais, Gil do Vigor, que participou do BBB 21, fez um desabafo sobre a forma que Davi está sendo tratado no BBB 24

Gil do Vigor saiu em defesa de Davi, do BBB 24, após analisar as diversas críticas que o motorista de aplicativo vem sofrendo no reality show da TV Globo. O brother, de 21 anos, chegou a ser chamado de agressivo por Wanessa Camargo, além disso, a cantora e Yasmin Brunet tentaram fazer com que ele mudasse de quarto.

A 'perseguição' a Davi deixou o economista bastante incomodado, tanto que ele gravou um vídeo para desabafar sobre a situação e expor seu ponto de vista. "Tá acontecendo uns casos no Big Brother Brasil, só que pra mim o que está acontecendo é um reflexo do que acontece aqui fora", começou ele.

"As pessoas nos julgarem sem terem calçado o nosso sapato, o nosso chinelo. Porque é muito fácil chega para um pobre que lutou a vida inteira e falar que ele é agressivo. A gente grita porque foi assim que a gente aprendeu na vida. E eu falei isso dentro do Big Brother também porque falaram 'Gil, tu grita'. A gente grita porque foi o que a gente aprendeu na nossa vida. Ah, mas é falta de educação. Imagina pegar três ônibus pra ir pra faculdade, chegar em casa de meia-noite. Tem que dormir três da madrugada para acordar de 6 para ir trabalhar quase no domingo para tentar conseguir mudar de vida, porque desigualdade é tão grande que você faz o mesmo ou mais do que outros e você sempre tá atrás", explicou ele.

E completou: "Isso começa a gerar um desespero, uma revolta que a gente quer gritar. Mas infelizmente alguém que não calçou do sapato nunca vai te entender, mas só te julgar, julgar, entendeu? (...) O pobre é desesperado porque o pobre sabe que não tem oportunidade. A oportunidade quando chega para o pobre ele quer agarrar... Então o desespero, às vezes, faz com que a gente se passe mesmo... O desespero é por falta de oportunidade [...]", finalizou o ex-BBB

Confira o vídeo completo:

Gil detona participantes do BBB 24

