Gil do Vigor detona participantes do BBB 24: "Elenco burro"

Gil do Vigor decidiu opinar sobre o Big Brother Brasil 24. O economista, que fez ficou conhecido durante o BBB 21, mostrou que não está gostando nada do comportamento dos confinados desta edição do reality show da TV Globo.

Em seu perfil oficial no 'X', o antigo Twitter, ele detonou os participantes do programa. "Elenco mais burro de todos os BBBs. Não dá, não dá", disparou ele.

Os internautas opinaram após a reclamação do economista. "Estão fazendo com o Davi, a mesma coisa que fizeram a Juliette no BBB 21, então o elenco que você participou tá dando exemplo do porque o BBB 24 tá sendo um elenco burro", disse um internauta. "Esse elenco parece com você e a Sarah todo tempo sendo burro, desconfiando da Juliette sendo que ela estava certa todo tempo", comparou outro. "Gil, literalmente fizeram a mesma coisa na sua edição. Do contrário, você teria sido campeão e não a Juliette", opinou um terceiro.

Outras reclamações

Essa não foi a primeira vez que Gil reclamou do elenco. Antes da eliminação desta última terça-feira, 23, o ex-BBB criticou algumas falas dos brothers. "Os vilões não vão mais fazer nada errado e estão combinando de virarem plantas. O que será #BBB24? Se eles fizerem isso, será que o jogo vai morgar?", questionou ele.

O ex-BBB seguiu opinando. "O ponto é o seguinte, a galera lá dentro, mesmo no top 20 já sabem o top 10 e isto é brochante. E talvez tenhamos novos vilões, mas se eles forem bonzinhos mesmo, tamo lascados! Mas ter fé", disse o economista.

