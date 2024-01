BBB 24: Botão de desistência dispara alarme e deixa brothers preocupados

Quem desistiu? Alarme de desistência toca e gera confusão entre os brothers, que especulam possível erro da produção no BBB 24

Nesta quarta-feira, 24, os confinados do Big Brother Brasil 24 foram surpreendidos pelo alarme sonoro do botão de desistência. Enquanto conversavam na área externa da casa, os brothers se assustaram com o inconfundível som emitido pela produção quando alguém pede para deixar o reality show e correram para a sala para descobrir quem tinha desistido.

No entanto, para a surpresa de todos, nenhum participante havia acionado o botão até aquele momento. A sala da casa mais vigiada do Brasil estava vazia e os confinados ficaram sem entender se o alarme aleatório se tratava de um teste da produção ou até um suposto erro na central de controle do chefão da casa, o Big Boss.

Assim que ouviu o barulho, Fernanda tranquilizou os brothers sobre uma possível desistência: “Não tem ninguém lá dentro”, disse a sister. Rodriguinho aproveitou para fazer piada com a situação: “Pode ser o invasor, gente”, disse em tom de brincadeira. “Podem estar testando também”, Pitel teorizou. “Nessa altura do campeonato?”, o cantor rebateu.

Os brothers ainda brincaram ao pontuar que o botão não precisa de testes, se referindo a situação envolvendo a ex-participante Vanessa Lopes, que pediu para sair da casa na última sexta-feira, 19. Durante uma conversa com os confinados, a influenciadora digital levantou do sofá e apertou o botão de desistência de forma inesperada.

A sirene começou a tocar, e Vanessa se despediu de todos os brothers, explicando que sua saída estava relacionada a questões emocionais: "Todos os traumas estão na casa" disse, antes de deixar o confinamento pelo confessionário. Algumas horas mais tarde, a ex-sister foi avistada no aeroporto do Rio de Janeiro, e desde então, não fez mais aparições públicas.

Como Vanessa Lopes está após desistir do BBB 24?

Na última sexta-feira, 30, Vanessa Lopes decidiu apertar o botão de desistência para sair do Big Brother Brasil 24. Após deixar o confinamento, a influenciadora digital foi vista em um aeroporto e, desde então, não fez nenhuma aparição. Priscila Caliari, amiga próxima, quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre o atual estado emocional da ex-sister.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Priscila, que também é criadora de conteúdo, lamentou o ocorrido: “Quando a Vanessa entrou no Big Brother eu falei na legenda da foto que o Brasil ia ver que ela não merecia o hate que ela tinha”, iniciou a influenciadora, que disse que apertar o botão foi a melhor coisa que Vanessa já fez.