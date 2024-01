BBB 24: Equipe de Davi se pronuncia após ele ser alvo de comentários

Equipe de Davi escreve mensagem após Davi ser assunto em conversa de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no BBB 24: ‘Não passará’

A equipe do brother Davi se pronunciou sobre os últimos acontecimentos na casa do BBB 24, da Globo. Os administradores da conta dele demonstraram apoio ao rapaz após ele ser alvo de uma conversa de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet na madrugada desta sexta-feira, 26.

As sisters tentaram criar um modo para que ele saia do quarto Fadas e vá dormir em outro local. Além disso, elas comentaram sobre a estratégia de jogo dele. Com a repercussão do assunto nas redes sociais, a equipe de Davi fez um post no X, antigo Twitter.

"Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune!", informaram.

Pouco depois, os representantes de Davi também fizeram um desabafo no Instagram com vídeos da conversa das sisters. "Por que a presença de Davi incomoda tanto algumas pessoas? Durante a madrugada, mais uma vez, Davi foi o assunto principal entre as rodas de conversa na casa do BBB. Diversos assuntos foram abordados sobre o nosso brother, inclusive até o desconforto da presença do Davi no quarto em que dormem e o descontentamento de outros brothers com a possibilidade de mudança dele para outro quarto. Inclusive, falam sobre a “energia” que ele traz. O acusem de se esconder atrás de mulheres na casa para ter um jogo mais “fácil” e confortável. O chamam de manipulador e ainda trazem como pauta que ele fica “sozinho” porque quer. Vamos relembrar as inúmeras tentativas de aproximação do nosso brother em alguns “grupos” da casa? Mas logo justificam: “Estou achando ele forçado”. “Vamos tirá-lo de lá. Não vamos largar nossa cama por conta dele.” “A gente é mais forte que ele, a nossa energia.”", escreveram.

E completaram: "Para completar, Yasmin e Wanessa foram até o quarto fada para tentar promover mudanças nos quartos. Marcus logo sinalizou que Yasmin queria excluir Davi com essa situação de quartos e ela diz: “Ninguém quer tirá-lo do quarto.” Yasmin só esqueceu que estava sendo gravada e até alguns minutos atrás disse: “Estamos dormindo com o inimigo. Vamos ficar lá, vamos tirá-lo de lá, Wanessa.”".

Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune! — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 26, 2024

View this post on Instagram A post shared by Davi Brito (@daviooficialll)

Davi fala sobre a inscrição no BBB

Davi revelou que se inspirou na campeã do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, para se inscrever na edição deste ano. A loira quitou a dívida de sua faculdade de medicina com o prêmio que faturou no reality global do ano passado. Amanda levou para casa o prêmio de R$ 2,88 milhões, o maior de todas as edições do programa.

Durante a tarde desta terça-feira, 23, em conversa com os brothers no Quarto Fada, Davi contou que se inspirou na vencedora da edição passada, pois ele também tem o sonho de fazer Medicina.

"Se ela vai pagar o financiamento da faculdade dela à vista, eu pensei que também podia. Vou me inscrever também. Foi assim que decidi que ia realizar o meu sonho através do sonho dela", falou o motorista de aplicativo.