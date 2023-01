Gil do Vigor revela que já ficou com ex-BBBs: ''Dei um beijo''

Na Maratona Big Day, economista Gil do Vigor, do BBB 21, conta que já beijou dois ex-BBBs; saiba quem são!

Na quinta-feira, 12, foi divulgada a tão esperada lista dos participantes do BBB 23! No Maratona Big Day no Gshow, Gil do Vigor (31), do BBB 21, revelou que já ficou com ex-BBBs de outras edições.

Em papo com Bruno De Luca e convidados, o pernambucano explicou que beijou um participante do BBB 20 e outro do BBB 19. "Eu já dei um beijo em um do BBB20 e outro do BBB19 também", contou o repórter de Ana Maria Braga.

Mesmo sem citar nomes, os internautas especulam que os famosos são Danrley Ferreira (23), da 19ª edição e Daniel Lenhardt (25), da 20ª, isso porque o affair de Marcela Mc Gowan no confinamento já disse ter ficado com Gil.

O economista também deu o que falar na web ao revelar que já não vai com a cara de uma das confinadas do BBB 23. A sister escolhida pelo público na Casa de Vidro, Paula Freitas (28) não agradou o ex-BBB ao dizer que não atenderia o Big Fone no começo do jogo. “Sério? Sério mesmo? Seria bom que alguém atendesse, colocasse ela no paredão e ela saísse! Oxê, nunca gostei de quem se esquiva de jogo na primeira semana. Se eu estivesse no hotel e o Big Fone tocasse, eu atenderia”, disparou.

Confira Gil do Vigor contando com quais ex-BBBs já ficou:

🚨FAMOSOS: Gil do vigor revelando que já ficou com o Daniel, do BBB 20, e com um do BBB 19 - alguns suspeitam que seja o Danrley. #BBB23pic.twitter.com/5Ia8LlsUnL — CHOQUEI (@choquei) January 12, 2023

Gil do Vigor relata perrengue durante voo

O ex-BBB Gil do Vigor passou por um perrengue daqueles ao lado de sua família durante viagem de avião na madrugada do domingo, 08. Nos stories de seu Instagram, o economista contou sobre o sufoco com a mãe, Jacira Santana, e um sobrinho, no voo, que sofreu com turbulências. Ele confessou que chegou a pensar que o pior poderia acontecer.

Nas redes sociais, o pernambucano foi dando detalhes das dificuldades que o avião estava tendo para pousar nos Estados Unidos. "O avião não consegue descer por conta do vento! Vai ser na emoção e Jesus que acalme os ventos, por favor, que ainda preciso fazer meu PhD, Davi ir pra Disney e mainha vigorar na faculdade", escreveu ele.

